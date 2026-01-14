Trường Đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. Ảnh: TTXVN

Theo phương án tuyển sinh, Nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

Phương thức 1 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3 sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo tại Hà Nội và của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP Hồ Chí Minh.

Phương thức 4 là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, năm nay nhà trường bổ sung điều kiện đối với phương thức xét tuyển học bạ để trở thành xét tuyển kết hợp. Thí sinh sử dụng điểm học bạ 3 năm THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, đồng thời phải đạt điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 5,0 trở lên; riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6,0 trở lên.

Về tổ hợp xét tuyển, tại cơ sở Hà Nội, các ngành kỹ thuật, công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 bằng tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý). Chính sách ưu tiên được điều chỉnh theo hướng cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên và thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Việc tăng chỉ tiêu nhằm phục vụ mở ngành Trí tuệ nhân tạo và mở rộng các chương trình đào tạo chất lượng cao, khẳng định vai trò trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng thông minh.

Về điều kiện ưu tiên trong xét tuyển: Ưu tiên theo đối tượng xét tuyển và khu vực xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ưu tiên theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải: Thí sinh đoạt giải nhất/nhì/ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển (còn hiệu lực đến ngày 30.6.2026)); Thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (được cấp sau ngày 30.6.2024);

Về quy mô tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển 6.660 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, cùng 70 chỉ tiêu cho chương trình liên kết quốc tế.

Về tổ hợp môn xét tuyển, nhà trường sử dụng các tổ hợp sau: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh), V00 (Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật), X06 (Toán, Vật lí, Tin học).

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: điểm trúng tuyển theo từng mã ngành xét tuyển và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

