Một tên miền quốc gia “.vn” được đấu giá thành công gần 1,6 tỷ đồng

Ba tên miền ".vn" gồm mb, hi, ok được trả giá cao nhất với tổng gần hai tỷ đồng, trong đó tên miền mb.vn được trả lên đến 1,584 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết đã tổ chức xong phiên đấu giá cho loạt tên miền hiếm với hai ký tự và đuôi .vn. Trong 50 tên miền được đưa ra đợt này, tỷ lệ thành công đạt 78%, nhưng tổng số tiền trúng đấu giá chưa được thống kê.

Một số tên miền có giá bằng giá khởi điểm 10 triệu đồng, nhưng đa số gấp nhiều lần. Đặc biệt, ba tên miền được trả cao nhất gồm: mb, hi, ok, với số tiền lần lượt 1,584 tỷ đồng, 217 triệu đồng, 153 triệu đồng.

Theo đánh giá của VNNIC, nhiều phiên đấu giá diễn ra sôi động, mức cạnh tranh cao, trong đó một tên miền có 85 lượt đấu giá từ 28 người tham dự trong ngày đầu tiên.

"Tỷ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của thị trường đối với tên miền .vn đặc biệt là tên miền ngắn, dễ nhớ và có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số," đại diện Trung tâm Internet Việt Nam chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên tên miền quốc gia .vnđược tổ chức đấu giá. Để tham gia, người mua cần đặt trước một triệu đồng. Các tên miền đợt này có giá khởi điểm 10 triệu, bước giá một triệu đồng.

Tên miền hai ký tự được coi là "tài nguyên đặc biệt" vì số lượng hữu hạn. Chúng có cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao, chẳng hạn có những tên miền gắn với thương hiệu lớn như mb, lg, hc, cj... có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số; hoặc gợi nhắc đến ngành nghề như ot (ôtô), dd.vn (di động), phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Việc tổ chức đấu giá tên miền, theo VNNIC, không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức của xã hội về tên miền quốc gia ".vn" như một tài sản số, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy.

Dự kiến trong năm 2026, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức đợt đấu giá tên miền .vn tiếp theo vào tháng 6, với nhiều tên miền tiềm năng được đưa ra thị trường./.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: vietnamplus.vn