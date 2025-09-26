Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Một số khu vực tại miền núi Nghệ An bị chia cắt do sạt lở

Mưa lớn đêm 25/9 đã gây ảnh hưởng đến nhiều xã miền núi, biên giới tại Nghệ An. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông suối dâng cao, đất đá sạt xuống chắn ngang đường, gây ngập sâu, chia cắt nhiều bản làng và làm hư hỏng một số công trình.

Tuyến đường vào xã Mường Típ (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, do mưa lớn.

Ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, sau trận mưa lớn đêm 25/9, toàn xã có 7/14 bản bị cô lập tạm thời. Tuyến đường dẫn vào các bản Phá Lõm, Huồi Sơn, Văng Môn, Xốp Nặm và Phồng bị ngập nặng, nước chảy xiết qua các cầu tràn khiến phương tiện cơ giới không thể lưu thông.

Nhiều người dân phản ánh mưa dồn dập trong đêm khiến mực nước các con suối dâng nhanh chỉ trong vòng một giờ đường sá ngập trắng, giao thông tê liệt.

Ở xã Chiêu Lưu, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở nhiều điểm cũ và hình thành điểm mới. “Hàng rào của Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, nằm sát bờ suối bị đổ sập khoảng 20m. Nước tại các cầu tràn dâng cao, chảy mạnh nhưng người dân vẫn có thể lội bộ, dắt xe máy qua lại”, ông Lô Thái - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu thông tin.

Trong khi đó, tại bản Xốp Típ (xã Mường Típ), sạt lở đất đá với quy mô lớn đã chắn ngang tuyến đường chính, làm ách tắc hoàn toàn việc đi lại.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ngập sâu và sạt lở ngày càng xảy ra thường xuyên hơn những năm gần đây, nhất là sau những trận mưa lớn kéo dài. Việc này không chỉ làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng sản xuất, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của đồng bào miền núi.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: bị chia cắt ,miền núi Nghệ An ,Nghệ An ,sạt lở

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP