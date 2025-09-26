Một số khu vực tại miền núi Nghệ An bị chia cắt do sạt lở

Tuyến đường vào xã Mường Típ (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, do mưa lớn.

Ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, sau trận mưa lớn đêm 25/9, toàn xã có 7/14 bản bị cô lập tạm thời. Tuyến đường dẫn vào các bản Phá Lõm, Huồi Sơn, Văng Môn, Xốp Nặm và Phồng bị ngập nặng, nước chảy xiết qua các cầu tràn khiến phương tiện cơ giới không thể lưu thông.

Nhiều người dân phản ánh mưa dồn dập trong đêm khiến mực nước các con suối dâng nhanh chỉ trong vòng một giờ đường sá ngập trắng, giao thông tê liệt.

Ở xã Chiêu Lưu, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở nhiều điểm cũ và hình thành điểm mới. “Hàng rào của Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, nằm sát bờ suối bị đổ sập khoảng 20m. Nước tại các cầu tràn dâng cao, chảy mạnh nhưng người dân vẫn có thể lội bộ, dắt xe máy qua lại”, ông Lô Thái - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu thông tin.

Trong khi đó, tại bản Xốp Típ (xã Mường Típ), sạt lở đất đá với quy mô lớn đã chắn ngang tuyến đường chính, làm ách tắc hoàn toàn việc đi lại.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ngập sâu và sạt lở ngày càng xảy ra thường xuyên hơn những năm gần đây, nhất là sau những trận mưa lớn kéo dài. Việc này không chỉ làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng sản xuất, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản của đồng bào miền núi.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn