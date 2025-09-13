Sạt lở đất đá do mưa kéo dài ở Sơn La, 1 nam thanh niên bị thương

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào thời điểm trên, một lượng đất đá lớn trên taluy dương phía sau hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1972, trú tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương (Sơn La) đã bất ngờ sạt lở vào nhà, khiến một số mảng tường phía sau nhà đổ sập. Hậu quả, con trai ông Hùng là cháu Nguyễn Văn Hào, 17 tuổi, đang ngủ tại phòng ngủ của gia đình bị một mảng tường và đất đá đè vào người, mắc kẹt tại chỗ.

Khối lượng lớn đất đá sạt lở vào nhà ông Hùng trong đêm, gây hư hỏng nhà cửa và tài sản

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thành viên khác trong gia đình với sự trợ giúp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Chiềng Khương (thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La) và các lực lượng tại chỗ đã tiến hành giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt khỏi hiện trường sạt lở và đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Chiềng Khương.

Cháu Hào bị sạt lở đất đá vào người, mắc kẹt, rất may chỉ bị chấn thương phần mềm

Trong sáng 13/9, các lực lượng đã có mặt từ sớm hỗ trợ gia đình ông Hùng khắc phục hậu quả

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Khương hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Thượng tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn biên phòng Chiềng Khương cho biết, rất may, cháu Hào chỉ bị chấn thương phần mềm. Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn sau đó tiếp tục cùng các lực lượng chức năng của xã hỗ trợ gia đình di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Sáng 13/9, công tác khắc phục tiếp tục được các lực lượng triển khai, nhằm giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

