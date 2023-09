Một nữ sinh lớp 10 ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị bị hành hung

Vào chiều 5/9, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi cảnh một nữ sinh mang đồng phục bị các bạn nữ khác vây lại đánh; trong đó có 1 phụ nữ túm tóc, cầm mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu nữ sinh mặc đồng phục rồi dùng tay tát và chửi bới, kéo lê em này lên các bậc cầu thang. Sau đó, có 2 nam sinh mặc đồng phục đến can ngăn thì nữ sinh mới được giải thoát khỏi vụ hành hung.

Hình ảnh được cắt từ clip trên mạng xã hội

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là một học sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sự việc xảy ra vào 12 giờ 30 phút ngày 5/9 tại Nhà văn hóa các dân tộc người Vân Kiều - Pa Cô huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vì mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh này bị 4 bạn nữ chặn đánh và quay clip. Người cầm mũ bảo hiểm đánh nữ sinh này đã nghỉ học, 3 người còn lại học lớp 9.

Ông Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, Nhà trường đã gặp học sinh bị đánh và phụ huynh để nắm bắt thông tin, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, đã có văn bản gửi Công an thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Nữ sinh bị hành hung (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

“Chiều qua, sau khi nghe được thông tin em đó bị đánh khoảng 12h30. Ngay sau đó, nhà trường mời em đó đến, em viết bản tường trình, biết được các bạn ở ngoài vào đánh. Nhà trường liên hệ phụ huynh để trao đổi thêm rồi làm tờ trình báo với công an thị trấn. Trong lúc chờ công an có hướng xử lý thì thông báo kết quả cho nhà trường. Nhà trường tiếp tục nhắc nhở các em học sinh chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường, rồi giao tiếp an toàn trên mang xã hội, tránh các vụ việc xích mích, ảnh hưởng đến sự an toàn của các em khi đến trường”, ông Thông cho hay.

Tác giả: Lê Hiếu

Nguồn tin: vov.vn