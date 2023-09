Nữ sinh 17 tuổi nguy cơ mất thêm cánh tay vì không đủ tiền điều trị ung thư xương

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo trên đầm phá Tam Giang, đang ở độ tuổi trăng tròn, em Huỳnh Ngô Khánh Huyền (SN 2006, thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) không may mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác, khiến giấc mơ học đường của em đành phải dang dở.

Gặp em khi đang nằm trên giường bệnh nồng nặc những mùi hoá chất và mùi thuốc tại tầng 5, Trung tâm Nhi khoa – Bệnh viện Trung ương Huế mới cảm nhận hết sự mạnh mẽ của em trong cuộc chiến với bệnh tật khi hàng ngày phải hứng chịu những cơn đau khủng khiếp do căn bệnh quái ác gây ra.

Trải qua 3 năm điều trị ung thư xương, Khánh Huyền đã phải cất bỏ cánh tay phải để duy trì sự sống

“Lần nào lên viện em cũng khóc, phần vì đau phần nhớ trường lớp. Mới học hết lớp 7 nhưng bây giờ em đã không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa mà hằng ngày phải vật vã đau đớn trong cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư”, Khánh Huyền bật khóc khi nhớ đến những ngày đi học.

Ngồi cạnh giường bệnh của con, thấy con tiều tụy, nằm lả trên giường, da xanh xao, nhăn nhó vì đau đớn, anh Huỳnh Hồ Hóa Hiệp (SN 1973) ba Khánh Huyền cũng không thể kìm lòng mà bật khóc.

Anh kể, anh và vợ là chị Ngô Thị Phin (SN 1982) sau nhiều năm kết hôn đã có được 4 mặt con, trong đó Khánh Huyền là con út trong nhà. Dù khi mới sinh ra em đã có phần thiệt hơn so với mấy anh chị vì công việc của 2 vợ chồng phải thường xuyên xa nhà khiến việc chăm sóc, nuôi dưỡng phải nhờ vã vào ông bà nội.

Dẫu vậy em luôn là đứa bé chăm ngoan, vâng lời và đặc biệt có thành tích học tập xuất sắc khi năm nào cũng đứng vào top học sinh giỏi của lớp khiến cả gia đình ai cũng tự hào.

Nhưng niềm vui xen lẫn với tự hào ấy nhanh chóng vụt tắt khi tháng 7/2020 thời điểm xảy ra dịch Covid -19, trong một lần Khánh Huyền đi xe đạp thì bất ngờ bị tai nạn gãy cánh tay phải. Sau một thời gian bó bột, trong lúc vui chơi cùng những đứa trẻ gần nhà, cánh tay của Huyền lại bị gãy thêm một lần nữa khiến gia đình ai cũng hoang mang vì vết gãy cũ còn chưa kịp lành.

Tiếp tục đưa con lên bệnh viện Trung ương Huế chữa trị, lần này các bác sĩ đã lấy mẫu xương của em để tiến hành làm các xét nghiệm. Qua sàng lọc, sinh thiết bác sĩ thông báo tin sét đánh, em Huyền bị ung thư xương. Cầm tờ giấy kết luận trên tay, vợ chồng anh Hiệp quay cuồng, choáng váng vì không thể tin đó là sự thật.

Nếu không đủ tiền phẫu thuật lấy hạch nguy cơ em sẽ phải tiếp tục cắt bỏ cánh tay còn lại

Sau một thời gian dài điều trị hóa chất, từng sợi tóc của Khánh Huyền cứ thế rụng dần, sức khỏe giảm sút. Thấy con nằm lả trên giường với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, chẳng chịu ăn uống anh Hiệp phải vỗ về đút cho con từng miếng cháo.

“Từ ngày con phát bệnh, công việc bán bánh bao nuôi sống gia đình nhiều năm nay của tôi cũng tạm dừng. Nay mẹ em hằng ngày cũng phải đi bán trứng vịt, gà lộn tại các quán nhậu vào ban đêm để chắt chiu từng đồng mua thuốc điều trị cho con”, anh Hiệp ngậm ngùi nói.

Trải qua một thời gian điều trị, bệnh có dấu hiệu tiến triển nặng nên vào ngày 9/8/2022 Khánh Huyền buộc phải cắt bỏ cánh tay phải để kéo dài sự sống. Tuy nhiên việc này chỉ là phương án điều trị tạm thời chứ để điều trị tận gốc thì rất khó thành công.

Lần kiểm tra mới đây, bác sĩ phát hiện giữa tim và phổi của Khánh Huyền lại xuất hiện những viên hạch, các tế bào ung thư có dấu hiệu di căn, nếu không phẫu thuật, điều trị sớm nguy cơ em phải tiếp tục cắt bỏ cánh tay trái còn lại để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí phẫu thuật lên đến hàng chục triệu đồng.

Tiền lo sinh hoạt cho cả nhà vốn đã eo hẹp, tính đến chi phí đi lại bệnh viện rồi thuốc thang của con, anh chỉ biết thở dài. Vay mượn suốt rồi cũng chẳng biết trông nhờ vào ai. Từ ngày con gái mắc trọng bệnh gia đình em đang kiệt quệ dần với khoản tiền điều trị đến nay đã lên đến gần 700 triệu đồng. Cùng với khoản nợ vay trước đó, gia đình anh Hiệp nay hoàn toàn không còn khả năng chi trả.

“Lần sắp tới nghe Khánh Huyền phải phẫu thuật mà trong lòng tôi lo lắm. Chạy vạy khắp anh em họ hàng và bà con lối xóm mới được có gần 1 triệu bạc, trong khi bác sĩ thông báo để phẫu thuật phải đóng 10 triệu tạm ứng. Bây giờ không chữa thì không được, mà chữa không biết lấy tiền đâu ra”, anh Hiệp bật khóc vì bất lực.

Hằng ngày Khánh Huyền phải chống chọi với những cơn đau do căn bệnh quái ác hành hạ

Trên chiếc giường bệnh quen thuộc, Khánh Huyền vẫn hàng ngày phải chống chọi với từng cơn đau. Những chai hoá chất nặng phải mua ngoài rất tốn kém khiến gia đình em càng bi quan hơn.

Việc học của bé Khánh Huyền giờ đành tạm gác. 24 tiếng ở viện là từng đó thời gian cô bé phải gồng mình chống chọi với những đợt vào thuốc đau đớn. Không còn ánh mắt hồn nhiên và gương mặt ngây thơ của nữ sinh đang độ lớn, khuôn mặt em nay hiếm những nụ cười, pha vào đó là những sợ hãi khi nghĩ đến đợt điều trị tiếp theo.

Trong cơn đau của bệnh tật hành hạ, Khánh Huyền luôn ao ước được trở lại lớp học. Em thường hay hỏi ba khi nào con được về nhà, được trở lại trường lớp cùng với các bạn. Mỗi lần nghe những lời thủ thỉ của cô con gái, lòng vợ chồng anh Hiệp như thắt lại.

Lãnh đạo UBND xã Phú An nơi gia đình anh Hiệp sinh sống cho biết, hoàn cảnh gia đình anh hiện rất khó khăn. Bố mẹ ở bệnh viện chăm em, trong khi ông bà nội đã già nên những đứa con còn lại đang còn tuổi ăn, tuổi học phải ở nhà tự chăm nhau vô cùng đáng thương.

Mong các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để cháu Huyền được điều trị, có cơ hội trở về với gia đình và bạn bè.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Huỳnh Hồ Hóa Hiệp – Xã Phú An – Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Số điện thoại: 0935223528 Số tài khoản: 1039838430 Chủ tài khoản: Anh Huỳnh Hồ Hóa Hiệp, Ngân hàng Vietcombank

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam