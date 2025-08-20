Nghệ An thưởng hơn 1,4 tỉ đồng cho 75 học sinh thi tốt nghiệp THPT điểm cao

Học sinh Nghệ An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 19-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng cho 75 học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

75 học sinh được khen thưởng được chia thành các nhóm, gồm những em đạt tổng điểm từ 33 tới 38,75 điểm ở các tổ hợp môn.

Đây là năm đầu tiên việc khen thưởng cho học sinh Nghệ An được thực hiện theo quy định mới, do có sự thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Mỗi em học sinh sẽ được nhận 8 lần mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng), tương đương 18.720.000 đồng/em.

Tổng số tiền các em nhận thưởng hơn 1,4 tỉ đồng.

Trong danh sách học sinh đạt điểm cao năm nay, có nhiều học sinh đến từ các trường làng, trường khó khăn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An là tỉnh có tổng điểm trung bình các môn cao nhất cả nước với 52,92 điểm.

Trước đó Nghệ An cũng có quyết định khen thưởng cho 133 giáo viên, học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 20 giáo viên và học sinh đoạt giải tại các kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tổng số tiền thưởng hơn 2,6 tỉ đồng

Năm học 2024-2025, Nghệ An có 96 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, số lượng đông nhất từ trước đến nay, trong đó có 9 giải nhất, 29 giải nhì, 37 giải ba và 21 giải khuyến khích. Tất cả giáo viên và học sinh đều đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Dự kiến lễ tuyên dương học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra tối 24-8.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ