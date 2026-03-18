Chửi bới trong lúc ăn nhậu, người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo điều tra, năm 2015, Tuấn làm phụ hồ cùng một người đàn ông tên Thành (thường gọi là Tý Thành, chưa rõ nhân thân, lai lịch). Tháng 6-2025, Tuấn thấy anh Thành đang ngồi xin tiền trên đường nên rủ về ở trọ cùng mình tại đường Ngô Thị Nhậm, phường Pleiku.

Sáng 13-3, trong lúc ngồi nhậu tại phòng trọ, anh Thành say rượu rồi chửi Tuấn. Bực tức vì bị xúc phạm, Tuấn dùng tay đấm vào cằm anh Thành khiến nạn nhân bị rách da, chảy máu.

Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai tiếp tục ngồi uống rượu.

Đến 13 giờ cùng ngày, Tuấn chở anh Thành đến chòi rẫy của một người quen tại xã Gào (Gia Lai) để ăn uống. Tại đây, anh Thành tiếp tục lớn tiếng chửi Tuấn về việc bị đánh trong buổi sáng.

Không kiềm chế được, Tuấn đã dùng chân đá trúng mặt anh Thành khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống đất.

Thấy anh Thành nôn ra máu, Tuấn đã đưa nạn nhân về nhà nằm nghỉ.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tuấn phát hiện anh Thành đã tử vong nên đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao động