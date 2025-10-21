Khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ nam sinh bị bắt liếm biển số xe

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội Tiktok. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) có liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan Công an xác định, khoảng 14 giờ ngày 14/10, nhóm đối tượng điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp N.D.T. (sinh năm 2010) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Các đối tượng liền đuổi theo chặn xe của T. rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai (xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Khi đến nơi, các đối tượng trên ép T. quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Sự việc này được các đối tượng sử dụng điện thoại ghi hình rồi đăng video lên mạng xã hội Tiktok.

Đến ngày 15/10, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, các đối tượng này bàn nhau tìm cháu N.Đ.H. (sinh năm 2010) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe H. rồi ép đi đến khu tái định cư thôn Dược Hạ, xã Sóc Sơn. Sau đó, các đối tượng ép H. phải xin lỗi; dùng tay chân đấm đá H. và dùng điện thoại ghi hình lại. Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video trên lên mạng xã hội Tiktok.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục có lời lẽ xúc phạm, quát mắng, bắt quỳ. Một thanh niên trong nhóm đánh, ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy... Đoạn clip gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi bao lực thân thể, tinh thần của nhóm thanh, thiếu niên trên.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, các đối tượng còn lại (dưới 16 tuổi), cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

