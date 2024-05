Một người bị hút vào động cơ máy bay sắp cất cánh

Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan KLM ra thông cáo cho hay sự việc xảy ra hôm 29/5 (giờ địa phương) liên quan chuyến bay KL1341 dự kiến khởi hành đi Billund (Đan Mạch).

Hành khách và thành viên phi hành đoàn đang ở trên máy bay KLM Embraer E190 thì có người rơi vào cánh tuabin đang quay. Các nhân chứng mô tả họ nghe thấy một "tiếng động khủng khiếp" khi người đó bị hút vào tuabin phản lực.

Vụ tai nạn xảy ra trên máy bay của hãng KLM (Ảnh minh họa: Ladbible).

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh thì đột nhiên mọi thứ dừng lại và chúng tôi nhìn thấy các xe cấp cứu lao tới máy bay", nhân chứng cho hay.

Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ và không rõ người này là nhân viên sân bay hay hành khách. Những người chứng kiến vụ việc đã được di tản.

Các quan chức sân bay Schiphol xác nhận trường hợp tử vong thông qua một tuyên bố trên X (trước đây là Twitter), bày tỏ lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và cam kết hỗ trợ những người chứng kiến thảm kịch.

Sự việc liên quan máy bay phản lực ERJ-190 do hãng Embraer (Brazil) sản xuất và đang cung cấp dịch vụ Cityhopper của hãng KLM, gồm các chuyến bay quãng đường ngắn như đến London (Anh), theo AFP.

Viết trên mạng xã hội, ban điều hành sân bay Schiphol cho hay, "có một sự việc kinh khủng khi một người rơi vào động cơ máy bay", đồng thời bày tỏ chia sẻ với những người thân của nạn nhân.

Các biện pháp an toàn và an ninh rất nghiêm ngặt tại Sân bay Schiphol và tai nạn rất hiếm khi xảy ra tại sân bay đông đúc này, nơi đón khoảng 5,5 triệu hành khách chỉ riêng trong tháng trước, theo The New York Times.

Vụ việc làm chấn động dư luận, khiến Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Hà Lan Mark Harbers phải bày tỏ lời chia buồn: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của nạn nhân và những người chứng kiến vụ tai nạn".

Cảnh sát Quân sự Hoàng gia và Ủy ban an toàn Hà Lan đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Tác giả: KHÁNH LINH (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn