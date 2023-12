Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu được biết, do mâu thuẫn, khoảng 13h chiều 3/12, tại tổ 6, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xảy ra vụ xô xát giữa 2 người.

Một người đã lấy hung khí từ ô tô ra chém vào người xích mích, khiến người này tử vong.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Clip: Hung thủ bị bắt giữ

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV