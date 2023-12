Va chạm với xe đạp điện, người đi xe máy tử vong

Chiều ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đã hoàn tất trưng cầu khám nghiệm tử thi đối với nam bảo vệ tử vong do tai nạn giao thông sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào 6h sáng cùng ngày trên đường Âu Cơ (đoạn thuộc xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận). Thời điểm trên, ông L.M.C (SN 1954, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) làm bảo vệ, điều khiển xe máy trên đường trở về nhà sau ca trực đêm thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em B.N.L (SN 2010) là dân địa phương điều khiển. Cú tông làm ông C. ngã xuống đường nằm bất động. Ông C. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày ông C. đã không qua khỏi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn