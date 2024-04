Một học sinh lớp 5 bị mệt trong lớp học, đưa đi cấp cứu tử vong giữa đường

Trường hợp tử vong là bé ĐNBT., học sinh lớp 5/4, trường Tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Sáng nay, em T. đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên và nhà trường gọi xe cấp cứu đưa em T đi bệnh viện. Tuy nhiên, em T tử vong trên đường đi.

Lực lượng chức năng địa phương bảo đảm an ninh, trật tự trước cổng trường

Trong khi đó, ở Trường tiểu học Vĩnh Trường cũng có 1 học sinh có dấu hiệu ngộ độc như đau bụng, tiêu chảy... được đưa đi cấp cứu.

Sau khi em T tử vong, mạng xã hội lan truyền thông tin bé tử vong do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà. Đến hơn 10 giờ sáng nay, rất nhiều phụ huynh khi nghe tin đã đến cổng trường Tiểu học Vĩnh Trường để đón con.

Công an thành phố Nha Trang, dân quân địa phương cũng có mặt để bảo đảm an ninh, trật tự. Công an đang phối hợp với UBND phường Vĩnh Trường cùng các đơn vị liên quan xác minh, lấy lời khai ban đầu một số cơ sở thức ăn nhanh tại phường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, tại thành phố Nha Trang xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà, hơn 360 người phải nhập viện. Mới đây, 10 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhập viện sau khi ăn cơm gà bán trước cổng trường.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: vov.vn