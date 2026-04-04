Một công ty với 6 nhân viên, 2 năm làm ra lợi nhuận gần nghìn tỉ đồng

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có lĩnh vực chính sản xuất, kinh doanh máy biến áp và các loại thiết bị điện, nhưng lãi tăng mạnh nhờ bất động sản - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 vừa công bố của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH) ghi nhận sự sụt giảm đáng kể so với năm trước.

Cụ thể, doanh thu đạt mức 272 tỉ đồng, giảm tới 85% so với năm 2024.

Ở chiều tích cực, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt 45,8 tỉ đồng, tăng 75% so với mức 26,2 tỉ đồng của năm trước.

Về chi phí, doanh nghiệp tiết giảm được khoản chi cho bán hàng, song các khoản khác như lãi vay hay quản lý doanh nghiệp lại gia tăng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 186 tỉ đồng, giảm 74% so với năm trước. Năm 2024, Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội báo lãi 708 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2025, BTH chỉ có 6 nhân viên, tăng thêm 1 người so với năm trước.

Đáng chú ý, dù quy mô nhân sự ít ỏi, nhưng doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. Trong hai năm gần đây, tổng lợi nhuận đạt xấp xỉ 900 tỉ đồng.

Đà tăng tốc này chủ yếu xuất hiện từ năm 2024. Trước đó, trong nhiều năm, lợi nhuận của công ty chỉ dao động ở mức khiêm tốn, từ vài trăm triệu đồng đến vài tỉ đồng mỗi năm.

Theo lý giải từ lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2024, dự án cơ bản hoàn tất thi công và đã bàn giao phần lớn sản phẩm cho khách hàng, gồm 323/334 căn hộ chung cư và 8/25 căn liền kề.

Nhờ khối lượng bàn giao lớn, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng đột biến.

Song sang năm 2025, số lượng sản phẩm bàn giao giảm mạnh, chỉ còn 6/334 căn hộ chung cư và 7/25 căn liền kề.

BTH cho biết điều này khiến kết quả kinh doanh bất động sản sụt giảm đáng kể so với năm trước. Hàng loạt chỉ tiêu như doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều giảm sâu.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm do chính sách hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng mua nhà đã kết thúc vào năm 2025.

Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh, chủ yếu do các khoản chi quảng cáo, môi giới đã được phân bổ vào giá vốn của các sản phẩm đã bàn giao trong năm 2024, đồng thời việc trích lập dự phòng bảo hành cũng tập trung chủ yếu trong năm này.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính tăng đáng kể nhờ doanh nghiệp tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi từ hoạt động bán hàng để gửi ngân hàng.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ