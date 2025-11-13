Cảng Nghệ Tĩnh: Lợi nhuận quý III bùng nổ, lãnh đạo nhận thù lao thế nào?

Lợi nhuận quý III tăng gần gấp đôi cùng kỳ

Trong quý III/2025, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh) đạt doanh thu thuần 56,16 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với quý II do yếu tố mùa vụ và thời tiết ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa qua cảng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 5,18 tỷ đồng, tăng gần 95% so với cùng kỳ năm 2024 (2,65 tỷ đồng). Biên lợi nhuận ròng (ROS) đạt 9,21%, nhờ khả năng kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả khai thác cảng, xếp dỡ và logistics.

Kết quả kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh bứt phá mạnh trong quý III/2025 nhờ sản lượng hàng hóa tăng và chi phí được kiểm soát chặt. (Ảnh: nghetinhport.vn).

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, NAP ghi nhận lợi nhuận sau thuế 20,37 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước (13,13 tỷ đồng). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 23,85 tỷ đồng, tăng hơn 55%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 5,35%.

Với kết quả này, Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành vượt 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm (18,5 tỷ đồng) chỉ sau ba quý.

Thù lao lãnh đạo giảm ngược chiều lợi nhuận

Trong 9 tháng đầu năm, tổng chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát của NAP đạt 3,15 tỷ đồng, giảm 7,38% so với cùng kỳ năm 2024 (3,4 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thay đổi nhân sự, trong đó một Phó tổng giám đốc nghỉ chế độ.

Cụ thể, Tổng giám đốc Bùi Kiều Hưng nhận thu nhập 650,24 triệu đồng, tăng nhẹ 0,16% so với cùng kỳ; Chủ tịch HĐQT Lê Doãn Long nhận 597 triệu đồng, giảm 18,3%; Phó tổng giám đốc Trần Nam Hải nhận 453,7 triệu đồng, tăng 1,38%; và Phó tổng giám đốc Nguyễn Danh Hải nhận 438,1 triệu đồng, giảm 0,36%.

Tính đến cuối quý III/2025, nợ ngắn hạn của công ty giảm từ 47,8 tỷ đồng xuống còn 35,9 tỷ đồng, góp phần giảm chi phí tài chính và tăng khả năng tự chủ nguồn vốn. Theo kế hoạch, các khoản thưởng hiệu suất (Performance Bonus) nếu có, sẽ được xem xét và hạch toán vào quý IV/2025 hoặc sau khi hoàn tất kiểm toán, phản ánh đúng kết quả vượt kế hoạch và đảm bảo động lực cho đội ngũ quản lý.

Thu nhập cụ thể của của các thành viên ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh.

Cảng Nghệ Tĩnh là doanh nghiệp có bề dày hoạt động lâu năm trong ngành khai thác cảng biển, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải được thành lập từ những năm 1970. Đến năm 2009, đơn vị này được cổ phần hóa, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, và đến năm 2016 niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã NAP.

Hiện công ty đang vận hành ba cảng trọng điểm gồm Cảng Cửa Lò, Cảng Bến Thủy (tỉnh Nghệ An) và Cảng Xuân Hải (tỉnh Hà Tĩnh). Bên cạnh hoạt động khai thác cảng, NAP còn cung cấp các dịch vụ logistics, kho bãi, vận tải đa phương thức và đại lý tàu biển.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của NAP đạt 710,2 tỷ đồng, vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 47%. Dù vậy, tỷ trọng nợ vay vẫn ở mức cao, khiến chi phí tài chính tiếp tục là áp lực cần kiểm soát trong thời gian tới.

