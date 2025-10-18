JICA chuyển giao kỹ thuật, thiết bị trồng tỏi cao cấp của Nhật Bản cho xã người Mông ở Nghệ An

Tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Hợp tác xã Farmers'Co-op vừa tổ chức lễ bàn giao hệ thống tưới tiêu, máy cày và thiết bị bảo quản giống phục vụ canh tác tỏi cho người dân địa phương.

Ông Kobayashi Yosuke, trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, trò chuyện cùng người dân quan tâm tới giống tỏi Sanuki

Đây là hoạt động thuộc dự án xây dựng chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại Nghệ An, triển khai từ năm 2023 đến 2026 trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo đại diện JICA, việc đưa vào sử dụng các thiết bị hiện đại sẽ giúp đảm bảo nguồn nước tưới, cải thiện kỹ thuật canh tác và bảo quản giống, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng tỏi trồng tại địa phương - vốn được điều chỉnh kỹ thuật từ mô hình trồng tỏi tại tỉnh Kagawa (Nhật Bản).

Na Ngoi là xã vùng cao, giáp biên giới Lào, chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống. Khu vực này đang đối mặt với nhiều khó khăn như thu nhập bấp bênh từ nương rẫy truyền thống và thiếu hụt lao động trẻ do xu hướng rời quê làm ăn xa.

"Dự án không chỉ chuyển giao kỹ thuật trồng tỏi chất lượng cao, mà còn tạo cơ hội việc làm tại chỗ, giúp bà con ổn định đời sống"- đại diện Farmers'Co-op chia sẻ.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đơn vị thực hiện dự án cùng khoảng 30 người dân địa phương. Một số hộ dân đã tham gia mô hình canh tác, số khác đang trong quá trình ký kết hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của một cựu thực tập sinh kỹ năng người Nghệ An từng làm việc tại Nhật Bản, hiện đảm nhiệm vai trò kỹ thuật viên, hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng tỏi. Theo JICA, đây là ví dụ điển hình về việc chuyển giao tri thức từ lao động trở về, góp phần phát triển nông nghiệp địa phương.

Đại diện JICA cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương xây dựng mô hình phát triển nông thôn bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số tại Nghệ An.

Hình ảnh do JICA cung cấp:

Ông Kobayashi Yosuke, trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, cùngcán bộ dự án thăm trang thiết bị bàn giao

Ông Kobayashi, trưởng đại diện JICA Việt Nam, và máy cày - một trong những thiết bị đã được trao tặng cho xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An

Buổi lễ ký kết

Nông dân người dân tộc Mông tham gia buổi lễ

Đoàn làm việc khảo sát giống tỏi

Khảo sát đất trồng ngoài đồng ruộng

Ông Kondo Takashi, chủ tịch Hợp tác xã Farmers’Co-op , ông Kobayashi Yosuke, trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, và hai người dân Nghệ An, nguyên thực tập sinh tại Nhật Bản

Các thành viên tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động