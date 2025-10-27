Một cầu thủ quan trọng của CLB Hải Phòng phải phẫu thuật

Hữu Sơn trong màu áo CLB Hải Phòng. ảnh: Phan Tùng

Được biết, chấn thương của Nguyễn Hữu Sơn gặp phải trong một buổi tập của Hải Phòng vào đầu tháng 9. Ban đầu các bác sĩ xác định là bong sụn cổ chân không quá nặng và không cần phải phẫu thuật, chỉ cần tập phục hồi sẽ ổn. Tuy nhiên, Hữu Sơn đã tập và vào thi đấu lại, nhưng chân anh vẫn rất đau và không thể chạy nổi.

Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo Sơn nên phẫu thuật để lấy mảnh sụn ra, khi ấy khả năng chân của anh sẽ ổn. Do đó ngày mai (27/10), Hữu Sơn sẽ tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Hà Nội. Cũng theo các bác sĩ, do chấn thương của Sơn không quá nghiêm trọng, nên chỉ cần khoảng 2 tháng hồi phục là có thể tập luyện cùng các đồng đội, nhằm có thể thi đấu trở lại.

Hữu Sơn là một cầu thủ quan trọng của CLB Hải Phòng trong thời gian qua, anh là gương mặt không thể thiếu của HLV Chu Đình Nghiêm trong các trận đấu. Ngoài nhiệm vụ kết nối ở tuyến giữa, Hữu Sơn còn là chân săn bàn của Hải Phòng, đặc biệt anh có những cú đá phạt cực kỳ hiểm hóc khiến các đối thủ rất e ngại.

Khá may mắn là sau vòng 11 của V.League 2025/26 diễn ra vào ngày 10/11 giải sẽ nghỉ đến ngày 30/1/2026 mới quay lại thi đấu vòng 12, nên có thời gian cho Hữu Sơn dưỡng thương để sau đó có thể quay lại thi đấu cùng đồng đội ở giai đoạn 2 của giải.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn