Tuyển Morocco ghi bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026, giành trọn 3 điểm trước Scotland

Chiến thắng quan trọng này không chỉ giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn đầu bảng đấu mà còn chứng kiến kỷ lục bàn thắng nhanh nhất giải đấu năm nay.

Ismael Saibari (phải) ghi bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026

Ngay ở giây thứ 71 của trận đấu, Morocco đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe tinh tế của Brahim Diaz, Ismael Saibari thoát xuống thông minh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới Scotland.

Bàn thắng này trở thành pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026 và cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các lần tham dự World Cup của Morocco tính đến thời điểm này.

Sau bàn thua chóng vánh, Scotland gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận. Đại diện châu Âu thi đấu thiếu sắc bén và không tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý trong hiệp một.

Cuối hiệp đấu, các học trò của HLV Steve Clarke hai lần yêu cầu hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đều từ chối.

Đội bóng châu Phi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng

Bước sang hiệp 2, Morocco tiếp tục là đội chơi chủ động hơn. Saibari suýt hoàn tất cú đúp khi cú dứt điểm của anh đưa bóng trúng cột dọc ở phút 51. Không lâu sau đó, Bilal El Khannouss cũng khiến hàng thủ Scotland chao đảo với pha đánh đầu nguy hiểm.

Trong những phút cuối trận, Scotland dồn lên tìm bàn gỡ. Ryan Christie, Lyndon Dykes và Scott McTominay đều có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ thành Bono cùng hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của Morocco.

Chung cuộc, Morocco giành chiến thắng 1-0 đầy bản lĩnh trước Scotland. Với kết quả này, đại diện châu Phi có 4 điểm sau hai lượt trận và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C, mở rộng cơ hội giành vé vào vòng knock-out.

Ở lượt trận cuối vào ngày 25.6, Morocco sẽ gặp đội bóng yếu nhất bảng Haiti.

Tác giả: Vĩnh Hải

Nguồn tin: baovanhoa.vn