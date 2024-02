Móng tay nổi sọc đen, có phải biểu hiện của ung thư?

Nhiều người lo lắng khi móng tay nổi sọc đen, thậm chí nghi ngờ cho là bị ung thư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì dải sắc tố tại móng là một thuật ngữ y học được sử dụng để mô tả sắc tố đen hoặc nâu của móng. Đặc trưng bởi sự xuất hiện của một dải sắc tố (một phần hoặc toàn bộ) chạy dọc theo chiều dài móng.

Biểu hiện bệnh là do sự lắng đọng tế bào sắc tố được gọi là tế bào melanoctytes tại vùng dưới móng, các tế bào sắc tố này thường liên kết với nhau cùng với sự phát triển của móng theo chiều dọc gây ra các đường tăng sắc tố màu nâu hoặc màu đen trên móng.

Móng tay nổi sọc đen, dấu hiệu của nhiều căn bệnh cần đi khám bác sĩ (ảnh minh họa - nguồn Internet).

Nguyên nhân gây sắc tố đen hoặc nâu của móng theo các chuyên gia có thể do chấn thương móng (thường bắt đầu trên hoặc gần gốc móng tay), mụn cóc (mụn cóc dưới móng tay), nấm móng (một bệnh nhiễm trùng móng thường gặp), bệnh vẩy nến móng tay (một rối loạn tự miễn dịch) hoặc do Lichen planus (một tình trạng viêm da được cho là tự miễn dịch), viên quanh móng mãn tính, u hạt nhiễm khuẩn, bệnh addison (Suy tuyến thượng thận do bệnh tự miễn, ung thư, nhiễm trùng hoặc khối u tuyến yên) hoặc do di truyền, hóa trị, xạ trị…

Các chuyên gia cho rằng, khi gặp triệu chứng trên có thể do tổn thương lành tính: Melanonychia dọc lành tính được nhận biết bởi sự xuất hiện của các sọc màu nâu nhạt đến đậm, song song và đều đặn về màu sắc, đường viền sẽ được xác định rõ ràng và chiều rộng thường nhỏ hơn 3mm hoặc khoảng 1/10 inch.

Nhưng cũng không loại trừ ung thư hắc tố dưới móng: Bệnh chủ yếu được phát hiện ở những người trên 50 tuổi và được coi là hiếm, chỉ chiếm 0,7%-0,35% của tất cả các loại ung thư da.

Các dấu hiệu của bệnh: Thương tổn chiếm hơn 2/3 tấm móng; màu sắc xám hoặc đen pha nâu; sắc tố màu nâu và dạng hạt không đều; các biến thể về màu sắ và độ dày của sọc; sự biến dạng của tấm móng; một trong những dấu hiệu chính của u hắc tố dưới da là “dấu hiệu Hutchinson” (tăng độ rộng của dải sắc tố vùng gần gốc móng hoặc 2 bên).

Ung thư hắc tố dưới móng chỉ có thể được chẩn đoán xác định bằng sinh thiết móng tay, vì vậy, nếu có biểu hiện sắc tố bất thường tại móng, bạn nên gặp bác sĩ da liễu để được kiểm tra, đánh giá.

Tác giả: Trinh Phúc

Nguồn tin: congluan.vn