Mong chờ chính sách ưu đãi riêng cho giáo viên mầm non

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, mầm non là bậc học hiện thiếu nhiều giáo viên của tỉnh. “Hầu hết giáo viên ở các nhà trường đang làm việc quá tải. Những năm qua thực tế không ít giáo viên mầm non đã nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác sang ngành nghề khác. Ở trên góc độ quản lý, chúng tôi rất chạnh lòng khi nhận được những thông tin này, nhưng phải chấp nhận”, bà Hải Yến cho hay. Nắm bắt tâm tư, ý kiến từ cơ sở, các cán bộ, quản lý, giáo viên mầm non chung mong muốn có thêm chính sách hỗ trợ riêng cho giáo viên mầm non trong Luật nhà giáo. Bên cạnh đó, cần đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề độc hại bởi nhiều lý do như: Giáo viên mầm non đang làm việc ít nhất 10 tiếng/1 ngày và không được nghỉ trưa, vì rất nhiều trường thiếu giáo viên. Trẻ mầm non nhỏ cần phải được chăm sóc, quan sát hướng dẫn trẻ chơi, học, ăn, ngủ nên rất vất vả. Thực tế, giáo viên ở các cấp học khác có tiết và nghỉ giữa giờ nhưng giáo viên mầm non gần như không có đặc quyền này và các giáo viên rất thiệt thòi. Các chính sách hỗ trợ riêng không phải là ưu ái cho giáo viên mầm non, mà chính là đánh giá đúng những khó khăn, vất vả, nặng nhọc mà giáo viên mầm non đang gặp phải trong thực tiễn.