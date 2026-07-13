Mở lối cho ước mơ bằng năng lực của bản thân

Em Phạm Đình Phong (lớp 12A1, Trường THPT Diễn Châu 4) là 1 trong 3 học sinh có tổng điểm cao nhất tỉnh Nghệ An đồng thời nằm trong nhóm thí sinh có điểm tổ hợp A00 cao nhất cả nước.

Từ giấc mơ học bổng đến vị trí thủ khoa tỉnh

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đã mang đến niềm tự hào lớn cho Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 khi em Phạm Đình Phong (học sinh lớp 12A1) đạt tổng điểm 37,75 (gồm Toán 10, Vật lí 9,75, Hóa học 9,25 và Ngữ văn 8,75). Kết quả này đưa nam sinh trở thành một trong ba thủ khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời nằm trong nhóm thí sinh có điểm tổ hợp A00 cao nhất cả nước.

Trước kỳ thi khoảng ba tháng, Phong đã đạt 79,68 điểm trong kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, cầm chắc cơ hội bước chân vào ngành Tự động hóa. Tuy nhiên, nam sinh tiếp tục dành toàn bộ tâm sức cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. "Mục tiêu của em không chỉ là đỗ đại học. Em muốn đạt mức điểm đủ cao để có cơ hội nhận học bổng STEM, qua đó giảm bớt chi phí học tập cho gia đình”, Phong chia sẻ.

Thầy trò Trường THPT Diễn Châu 4 (Hải Châu, Nghệ An) có 1 thủ khoa tỉnh và nhiều học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Thấu hiểu những vất vả của cha mẹ, Phong xem điểm số không chỉ là thành quả của bản thân mà là cách san sẻ gánh nặng cho gia đình và mở lối cho ước mơ bằng chính năng lực của mình. Suốt ba năm học trung học phổ thông, Phong luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của trường. Năm lớp 12, em giành giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Theo nam sinh, Toán không chỉ là môn học yêu thích mà còn là nền tảng để tiếp cận những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật mà em theo đuổi.

Thay vì dành quá nhiều thời gian cho những dạng bài khó, Phong luôn bắt đầu bằng việc nắm chắc kiến thức cơ bản. Với em, một câu hỏi dễ bị mất điểm vì chủ quan đôi khi đáng tiếc hơn rất nhiều so với việc chưa giải được bài toán nâng cao. Nam sinh cho biết thời gian trên lớp luôn được em tận dụng tối đa để trao đổi với thầy cô và bạn bè về những dạng bài khó. Ở nhà, phần lớn thời gian của em là tự đọc lại kiến thức, làm đề và tự phân tích những lỗi sai của bản thân. "Em nghĩ tự học là cách giúp mình hiểu sâu nhất. Khi tự tìm ra lời giải cho một bài toán, mình sẽ nhớ rất lâu. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu, em sẽ hỏi thầy cô ngay hôm sau chứ không để kiến thức bị hổng".

Không chỉ nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, điểm 8,75 môn Ngữ văn của Phong cũng khiến nhiều người bất ngờ. Nam sinh chia sẻ, em đặc biệt ấn tượng với câu nghị luận xã hội về khoa học và công nghệ trong đề thi năm nay. “Em luôn tin khoa học và công nghệ sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ. Trong bài làm của mình, em đã liên hệ đến chính ước mơ được nhận học bổng STEM, cũng như khát vọng trở thành kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Ngày biết điểm thi, điều khiến Phong xúc động nhất lại không phải danh hiệu thủ khoa. "Khi bố đăng dòng trạng thái 'Con trai mình đó cả nhà à!' lên mạng xã hội, em thật sự nghẹn ngào. Mẹ thì nhắn rằng nếu có mặt ở nhà sẽ ôm em một cái thật chặt. Những lời động viên ấy khiến em cảm thấy mọi nỗ lực suốt nhiều năm học đều rất xứng đáng", Phong kể với nụ cười hiền.

Viết tiếp kỳ tích của lớp học vùng biển

Á khoa khối A00 của tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Quân từng giành giải Nhất, thủ khoa môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nếu Phạm Đình Phong mang đến niềm tự hào với danh hiệu thủ khoa thì người bạn thân thiết suốt nhiều năm của em là Trần Đình Quân cũng góp phần làm nên kỳ tích của Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4. Với tổng điểm 37,25, Quân nằm trong tốp 10 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cao nhất Nghệ An. Riêng tổ hợp A00, em đạt 29,25 điểm với hai điểm 10 tuyệt đối ở Toán và Hóa học, môn Vật lí đạt 9,25 điểm, trở thành á khoa khối A00 của tỉnh.

Đối với kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, nam sinh đã chủ động tìm tài liệu, tự luyện tập thay vì phụ thuộc vào các khóa học trực tuyến. Những bài toán khó được em đưa ra trên lớp để cùng giáo viên và các bạn phân tích, tranh luận. "Em rất thích những buổi cả nhóm cùng ngồi lại tìm lời giải cho một bài toán. Mỗi người nhìn vấn đề theo một cách khác nhau nên sau mỗi lần thảo luận, em đều học thêm được rất nhiều điều", Quân chia sẻ.

Phía sau thành tích nổi bật của Quân là câu chuyện về một gia đình còn nhiều vất vả. Ngoài công việc đồng áng, bố mẹ em còn phải đi làm công nhân, phụ hồ để có thêm thu nhập nuôi các con ăn học. "Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ làm việc vất vả, em lại tự nhắc mình không được lười biếng. Em mong kết quả hôm nay sẽ là món quà nhỏ để bố mẹ yên tâm và tự hào", Quân xúc động tâm sự.

Theo thầy Phạm Hồng Thân (giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4), điểm chung lớn nhất giữa Phong và Quân không chỉ đến từ năng lực mà còn là kết quả của sự bền bỉ, khiêm tốn và ý thức tự học rất cao. Đó là phẩm chất đáng quý nhất của hai em.

Thầy giáo Phạm Hồng Thân, thầy chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Diễn Châu 4, cùng các học trò đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thầy Phạm Hồng Thân cho biết, điều khiến thầy tự hào nhất không phải là những điểm 10 mà là tinh thần học tập tích cực lan tỏa của thể lớp 12A1. Mỗi lần thi thử, những học sinh làm tốt đều sẵn sàng hướng dẫn các bạn khác. Các em cạnh tranh nhưng không ganh đua. Mùa thi năm nay, lớp có 3 học sinh đạt từ 37 điểm trở lên, 10 học sinh đạt từ 35 điểm trở lên và 8 học sinh đạt từ 28 điểm ở các tổ hợp xét tuyển đại học. Toàn lớp giành 12 điểm 10; riêng môn Toán có tới 8 điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của lớp đạt 8,028, góp phần đưa nhà trường xếp thứ 24 toàn tỉnh, tăng 11 bậc so với năm trước.

"Ngay từ đầu năm học, giáo viên xây dựng lộ trình ôn tập theo từng giai đoạn, phân loại năng lực học sinh để có phương pháp phù hợp. Sau mỗi lần khảo sát, chúng tôi đều phân tích rất kỹ từng dạng lỗi, giúp các em biết mình đang thiếu gì và cần bổ sung ra sao. Quan trọng hơn cả là tạo được niềm tin để học sinh luôn dám đặt mục tiêu cao", thầy Phạm Hồng Thân chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 Lê Văn Bằng cho biết, phần lớn học sinh của trường là con em nông dân, ngư dân và lao động phổ thông. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên đã sớm hình thành tính tự lập. "Chúng tôi luôn tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến. Nếu được định hướng đúng, có phương pháp học tập phù hợp và môi trường giáo dục tích cực, các em hoàn toàn có thể cạnh tranh với học sinh ở bất cứ ngôi trường nào".

Nhiều năm qua, Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 kiên trì đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch ôn thi sát với năng lực từng nhóm học sinh; đồng thời kịp thời biểu dương những tấm gương nỗ lực để tạo động lực phấn đấu. "Điều khiến chúng tôi hạnh phúc không chỉ là thứ hạng của nhà trường được nâng lên mà còn là việc nhiều học sinh đã dám mơ những ước mơ lớn hơn. Khi các em tin vào chính mình, thầy cô sẽ luôn là người đồng hành để biến những ước mơ ấy thành hiện thực", Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 nhấn mạnh.

Từ vùng quê ven biển còn nhiều nhọc nhằn, những học trò của Trường Trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã chứng minh rằng thành công không phụ thuộc vào điều kiện xuất phát mà được tạo nên bằng ý chí, sự bền bỉ và tinh thần tự học. Thành tích của Phạm Đình Phong, Trần Đình Quân và tập thể lớp 12A1 không chỉ là những con số đẹp trên bảng điểm, mà còn là nguồn cảm hứng về nghị lực vươn lên của học sinh vùng quê xứ Nghệ - nơi những giấc mơ lớn vẫn ngày ngày được chắp cánh từ sự tận tâm của thầy cô và khát vọng không ngừng của mỗi học trò.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: Báo Tin tức