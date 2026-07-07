Thủ khoa Nghệ An với 'cú đúp' giải nhất học sinh giỏi Toán, Lý

Hiếu là học sinh lớp 12A1 trường THPT Quỳnh Lưu 1. Theo dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 1/7, nam sinh đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Hóa học, còn Vật lý đạt 9,75 điểm.

Không chỉ là thủ khoa khối A00 của tỉnh, Hiếu còn là một trong ba thí sinh có tổng điểm 4 môn cao nhất với 37,75 điểm (8 điểm Văn).

Nam sinh kể khi màn hình hiện kết quả, em vỡ òa, tim đập thình thịch, gần như không tin vào số điểm đạt được. Hiếu cho biết đã ước lượng được chừng 29 điểm, song chưa từng nghĩ trở thành thủ khoa.

"Bố mẹ đang đi làm, khi em gọi điện báo tin thì hai người đều lặng đi vài giây vì xúc động, rồi nói rất tự hào về em", Hiếu chia sẻ.

Lê Minh Hiếu, thủ khoa khối A00 tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiếu là con thứ hai, nhà ở xã Quỳnh Lưu. Suốt 12 năm học phổ thông, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ở ngôi trường Quỳnh Lưu 1 thuộc vùng thuần nông (xã Quỳnh Văn cũ), nam sinh là gương mặt học sinh tiêu biểu, lớp phó học tập.

Năm học vừa qua, Hiếu giành giải nhất thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và Vật lý. Theo nam sinh, quá trình ôn luyện giúp em có nền tảng tốt, tạo lợi thế khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Đánh giá đề thi năm nay, Hiếu cho rằng môn Vật lý có tính phân hóa rõ, phần lớn câu hỏi thuộc kiến thức cơ bản nhưng nếu không nắm chắc dễ mất điểm ngay từ đầu, tổng thể khó hơn các năm trước. Trong khi đó, đề Toán và Hóa học vừa sức, nam sinh đều tự tin đạt trên 9 điểm.

Nói về phương pháp học, em cho biết ưu tiên hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng. Trên lớp, Hiếu tập trung nghe giảng, buổi tối ở nhà chủ yếu ôn lại kiến thức sách giáo khoa rồi mới mở rộng thêm tài liệu, tham khảo đề trên mạng.

Nam sinh cho biết mỗi tối thường học từ 20h đến hơn 23h, giai đoạn nước rút thì tăng luyện đề để rèn kỹ năng và hệ thống kiến thức. Tuần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp, em chủ động giảm cường độ, dành thời gian nghỉ ngơi, bởi tin rằng trạng thái thoải mái sẽ giúp làm bài tốt hơn.

Hiếu thừa nhận nhiều lúc khá mệt mỏi khi gặp bài toán khó, định bỏ qua nhưng sau đó nhớ tới mục tiêu nên quyết tâm tìm ra lời giải. Theo nam sinh, điều khó nhất không phải kiến thức mà là giữ được sự kiên trì và kỷ luật mỗi ngày.

Cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, đánh giá học trò có ý chí lớn, luôn đặt mục tiêu cao và tìm cách vượt qua giới hạn bản thân. Ngôi thủ khoa tỉnh Nghệ An, theo cô, là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, có định hướng rõ ràng trong học tập.

"Kết quả này không khiến tôi bất ngờ", cô Tám nói.

Ngoài học tập, Hiếu tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường và Đoàn thanh niên. Em được kết nạp Đảng hôm 13/6.

Sắp tới, Hiếu dự định đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm ngành kỹ thuật.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net