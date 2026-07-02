Thủ khoa A00 ở Thanh Hóa thạo cấy lúa, dùng AI luyện thi

Đạt là cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Cẩm Thủy 2 (xã Cẩm Tân, Thanh Hóa). Nam sinh là một trong ba thủ khoa khối A00 của tỉnh với điểm 10 Toán và Hóa, 9,75 điểm Vật lý.

Thầy Trần Đức Toàn, Hiệu trưởng, cho hay đằng sau thành tích này là sự nỗ lực bền bỉ của học trò. Em là học sinh đầu tiên của trường Cẩm Thủy 2 là thủ khoa toàn tỉnh kể từ khi trường thành lập năm 1984.

"Đạt năng nổ, hoạt bát, không chỉ có năng lực học tập mà còn có ý thức vươn lên", thầy Toàn đánh giá. "Thành tích này tạo động lực lớn, nhất là với một ngôi trường ở miền núi".

Nam sinh kể bố làm ruộng, mẹ là công nhân nên từ nhỏ đã quen với công việc đồng áng, biết cấy lúa khi học lớp 3.

"Những lúc nghỉ hè hoặc vào vụ mùa, em thường phụ giúp bố mẹ. Biết bố mẹ vất vả, em càng có thêm động lực để cố gắng học tập", Đạt chia sẻ.

Phạm Đăng Đạt - thủ khoa A00 năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạt cho biết luôn xây dựng thời gian biểu, duy trì thói quen học tập từ 19h30 mỗi tối trong suốt ba năm THPT. Ngoài sách giáo khoa và tài liệu của thầy cô, em hay tìm thêm nguồn học liệu trên mạng, sử dụng AI để ôn luyện.

"Khi gặp bài toán khó chưa tìm được hướng giải, em dùng AI để tham khảo cách tiếp cận, rồi phân tích, kiểm chứng và hoàn thiện lời giải của mình", Đạt nói.

Nam sinh nhìn nhận AI không thay thế việc học mà là công cụ giúp mở rộng góc nhìn, gợi mở phương pháp giải quyết vấn đề, từ đó rèn luyện khả năng tư duy độc lập.

Trong những năm học THPT, Đạt là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán và Hóa học của trường. Năm lớp 11, em giành giải ba môn Hóa cấp tỉnh. Một năm sau, nam sinh đạt giải nhì môn này, kèm giải ba môn Toán.

Thầy Đinh Thế Vân, giáo viên chủ nhiệm, kiêm dạy Toán lớp 12A1, đánh giá nam sinh có khả năng tự học tốt, phong độ ổn định và chịu khó nghiên cứu kiến thức ngoài chương trình.

Với kết quả đạt được, Đạt dự định đăng ký ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net