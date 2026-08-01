Giáo sư Phạm Minh Hạc từ trần

GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Quyên Quyên.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, qua đời vào sáng sớm 31/7/2026, hưởng thọ 91 tuổi.

GS Phạm Minh Hạc sinh năm 1935, tại Hà Nội. Năm 1962, ông tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Đại học Tổng hợp Moskva (Nga). Tại đây, ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1971, luận án tiến sĩ khoa học năm 1977.

Ông được Đại học Tổng hợp Moskva phong làm giáo sư Tâm lý học vào năm 1984 và được Viện Hàn lâm Khoa học chính trị Nga công nhận là viện sĩ vào năm 1999. Giáo sư đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển ngành Tâm lý học và Tâm lý học giáo dục Việt Nam.

Cùng với hoạt động nghiên cứu, ông tham gia giảng dạy, quản lý tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào các năm 1971-1972. Năm 1977-1980, ông chuyển sang làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục (Bộ GD&ĐT), chức Trưởng ban Tâm lý học. Năm 1980, ông làm Phó viện trưởng và từ năm 1981-1987 là Viện trưởng viện này.

Giai đoạn 1987-1990, GS Phạm Minh Hạc làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, sau đó tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng thứ nhất Bộ GD&ĐT từ năm 1990-1996 (sau khi Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp sáp nhập).

Giai đoạn 1996-2001, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Phó trưởng ban Thường trực Ban Khoa giáo Trung Ương.

Ở cương vị bộ trưởng, GS Phạm Minh Hạc đã có nhiều đề xuất, chỉ đạo triển khai mục tiêu quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000.

Những kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn của GS Phạm Minh Hạc hiện vẫn còn nhiều ý nghĩa tham khảo đối với công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo hiện nay, đặc biệt là phát triển nền giáo dục hướng tới phát triển con người một cách toàn diện theo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn