Những học trò thủ khoa, á khoa đến từ ngôi trường ven biển xứ Nghệ

Thầy giáo Phạm Hồng Thân - chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Diễn Châu 4 (Nghệ An) cùng các học trò đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Đây là nỗ lực lớn của tập thể ngôi trường vùng ven biển xã Hải Châu, Nghệ An, khi chất lượng tuyển sinh lớp 10 không phải nằm tốp đầu trong vùng, phần lớn học sinh là con em gia đình làm nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều vất vả.

Thi tốt nghiệp để "săn" học bổng STEM, giảm gánh lo học phí

Với 37,75 điểm (Toán 10, Vật lí 9,75, Hóa học 9,25 và Ngữ văn 8,75), em Phạm Đình Phong (lớp 12A1, Trường THPT Diễn Châu 4, xã Hải Châu) trở thành một trong ba thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Nghệ An. Em cũng đồng thời nằm trong nhóm thí sinh có tổng điểm khối A00 cao nhất cả nước.

Trước đó 3 tháng, Phong đạt 79,68 điểm (điểm xét tuyển 81,03) tại kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, nằm trong khoảng 250 thí sinh có điểm cao nhất cả nước năm 2026. Kết quả đó giúp em gần như nắm chắc tấm vé vào ngành Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em Phạm Đình Phong (lớp 12A1, Trường THPT Diễn Châu 4, xã Hải Châu) đạt 37,75 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - một trong 3 học sinh điểm cao nhất tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Tuy nhiên, không tự hài lòng sớm, Phạm Đình Phong vẫn nỗ lực ôn tập cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. “Mục tiêu lớn nhất là đạt điểm thật cao để đủ điều kiện xét học bổng STEM, giảm gánh nặng học phí đại học cho gia đình”, nam sinh chia sẻ.

Suốt nhiều năm học, Phong luôn nằm trong tốp đầu của trường. Năm lớp 12, em giành giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Theo nam sinh, Toán là nền tảng để học tốt các môn khoa học tự nhiên nên luôn được ưu tiên hàng đầu.

Với các môn Vật lí, Hóa học, em không chủ quan tập trung vào phần bài tập khó, mà tìm hiểu, nắm vững lý thuyết, tránh mất điểm đáng tiếc ở những câu hỏi cơ bản.

Chia sẻ về cách học, Phong cho biết bản thân không ép mình “thức khuya dậy sớm”, mà đặt mục tiêu hoàn thành số lượng bài nhất định thay vì chỉ tính theo thời gian ngồi vào bàn. Ở trên lớp, em tận dụng thời gian cùng chữa đề, trao đổi kiến thức chuyên sâu với thầy cô giáo. Ở nhà, em chủ yếu tự học chứ không tham gia học thêm ngoài quá nhiều, vì “tự nghiên cứu bài học là cách giúp mình tư duy và nắm vững kiến thức chắc chắn nhất”, Phạm Đình Phong cho biết.

Đình Phong cùng thầy giáo chủ nhiệm và bạn học cùng lớp. Ảnh: Hồ Lài

Dù là “dân chuyên” khối tự nhiên, nhưng môn Ngữ văn Phạm Đình Phong vẫn xuất sắc giành 8,75 điểm. Chia sẻ về môn thi này, em cho biết, đề Ngữ văn để lại nhiều ấn tượng nhất với em là câu hỏi nghị luận xã hội đề cập đến phát triển khoa học, công nghệ. Trong bài làm, nam sinh đưa chính câu chuyện về học bổng STEM cùng chủ trương tìm kiếm, bồi dưỡng những "Steve Jobs của Việt Nam" để làm dẫn chứng. "Em muốn nằm trong nhóm 30% thí sinh trúng tuyển có điểm cao nhất để đủ điều kiện nhận học bổng STEM, theo đuổi đam mê về kỹ thuật và công nghệ của mình.

Điều khiến Phong bất ngờ nhất sau khi biết điểm là việc trở thành thủ khoa của tỉnh. Ngay sau khi biết tin, bố Phong đã chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội với dòng trạng thái ngắn gọn: "Con trai mình đó cả nhà à!". Còn mẹ nhắn cho em: "Nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm con một cái". Với Phong, đó là món quà ý nghĩa nhất sau ngày công bố điểm thi mà em muốn dành cho gia đình, thầy cô và mái trường THPT Diễn Châu 4.

Những thủ khoa, á khoa không học thêm ngoài

Cùng với Phạm Đình Phong, cậu bạn thân “học cùng nhau từ thuở mẫu giáo” Trần Đình Quân cũng xuất sắc đạt 37,25 điểm, nằm trong tốp 10 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Nghệ An và là á khoa khối A00 với 29,25 điểm. Trong đó, em giành hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán và Hóa học, môn Vật lý đạt 9,25 điểm.

Chia sẻ về kết quả này, Quân cho biết Toán là môn học em yêu thích và theo đuổi từ khi còn học THCS. Tuy nhiên, năm lớp 9, em chỉ dừng lại ở kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Bước vào Trường THPT Diễn Châu 4, với sự dìu dắt của các thầy cô giáo, niềm đam mê được tiếp lửa, kiến thức ngày càng vững vàng, giúp em giành giải Nhất, thủ khoa môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

Nguyễn Đình Quân - á khoa khối A00 của tỉnh Nghệ An, trước đó từng giành giải Nhất - thủ khoa môn Toán kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: Hồ Lài

Mơ ước theo học ngành Tự động hóa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, để tăng thêm cơ hội xét tuyển, Quân cũng tham gia Kỳ thi đánh giá tư duy và đạt 71,57/90 điểm. Tuy nhiên, nam sinh cho rằng mức điểm này chưa thực sự an toàn nên càng quyết tâm hơn cho kỳ thi THPT quan trọng nhất.

Với nền tảng kiến thức được tích lũy qua nhiều kỳ thi, Quân tự tin chinh phục trọn vẹn đề Toán và biết mình đạt điểm tuyệt đối ngay sau khi kết thúc bài thi. Riêng môn Hóa học, dù đề thi được đánh giá khó và nặng về tính toán, em vẫn xử lý tốt các câu hỏi và giành thêm một điểm 10.

Tổng điểm 3 môn Toán – Lí – Hóa đạt 29,25, Quân chia sẻ bản thân thấy rất vui và hài lòng sau quá trình miệt mài, nỗ lực học tập. Hoàn cảnh gia đình không khá giả, ngoài làm nông, bố mẹ em còn đi xây và làm công nhân để nuôi các con ăn học. Quân cho biết trong suốt quá trình ôn thi, em chỉ học với thầy cô ở trường, không tham gia các lớp học thêm hay khóa học trực tuyến.

Thầy giáo Phạm Hồng Thân cùng các học sinh lớp 12A1 Trường THPT Diễn Châu 4. Ảnh: Hồ Lài

Theo Quân, thầy cô là những người truyền đạt kiến thức nền tảng, định hướng phương pháp học và cung cấp tài liệu để học sinh rèn luyện. Thời gian còn lại, em chủ yếu tự học ở nhà, tự hệ thống kiến thức và bổ sung những phần còn hạn chế. Với kỳ thi đánh giá tư duy, Quân cũng chủ động tìm tài liệu ôn tập, khi gặp khó khăn sẽ trao đổi với thầy cô và các bạn trong lớp. Theo em, việc cùng nhau thảo luận và tranh luận về các bài toán giúp mỗi người hiểu sâu bản chất vấn đề, từ đó tiến bộ hơn trong học tập.

Mùa thi năm nay, tập thể lớp 12A1- Trường THPT Diễn Châu 4 cũng đã lập nên kỳ tích khi có 3 học sinh đạt từ 37 điểm trở lên; 10 học sinh đạt từ 35 điểm trở lên; có 8 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên các tổ hợp xét tuyển đại học. Cả lớp có 12 điểm 10, trong đó có 8 điểm 10 môn Toán, điểm trung bình là 8,028 xếp thứ 24 toàn tỉnh.

Thầy trò Trường THPT Diễn Châu 4 (Hải Châu, Nghệ An) có 1 thủ khoa tỉnh và nhiều học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hồ Lài

Theo thầy Phạm Hồng Thân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, thành tích của lớp đến từ việc xây dựng được môi trường học tập đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh. Sau mỗi đợt thi thử, học sinh đều nhìn vào những bạn có kết quả tốt để phấn đấu, tạo nên không khí thi đua sôi nổi và sự bứt phá liên tục.

Thầy cũng cho rằng động lực lớn nhất của các em xuất phát từ chính hoàn cảnh và ý thức vươn lên. Nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên sớm hình thành tinh thần tự lập, tự học, không phụ thuộc vào việc học thêm ngoài.

Ông Lê Văn Bằng, Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 4 chia sẻ, kết quả là sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực không mệt mỏi từ tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong suốt năm học vừa qua, thầy cô luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo động lực học tập cho học sinh và phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Về phía nhà trường cũng xây dựng kế hoạch dạy học, ôn thi và thường xuyên có điều chỉnh phù hợp với năng lực học sinh và từng giai đoạn của năm học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ tinh thần thi đua dạy và học. Chính sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng ý chí vươn lên của học sinh đã giúp nhà trường vươn lên xếp thứ 24 toàn tỉnh, tăng 11 bậc so với năm trước và có nhiều học sinh đạt thành tích nằm trong tốp đầu của Nghệ An.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn