Mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” tạo hiệu ứng lan tỏa, mang lại hiệu quả rõ nét

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long; Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Thanh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị xã; các trường học trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả qua 06 tháng triển khai mô hình

Mô hình được triển khai nhanh nhất, quy mô nhất

Trước tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về số lượng và tính chất nghiêm trọng, cá biệt có nhiều vụ việc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; đây là vấn đề hết sức báo động trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn. Mô hình này mang tính tổng thể, toàn diện, được triển khai với nhiều giải pháp mang tính khả thi rất cao và đề ra lộ trình lâu dài đến năm 2028 để bảo đảm tính thực chất, kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật của học sinh một cách bền vững và đặc biệt đây là mô hình đầu tiên do UBND tỉnh chỉ đạo triển khai và chủ trì tổ chức sơ kết.

Theo đánh giá tại hội nghị, mô hình này đã thực sự đem lại hiệu quả, lợi ích to lớn hơn so với sự kỳ vọng ban đầu. Sau khi ra mắt, mô hình đã tạo ra sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ nhà trường, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp Nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã đến các ngành Công an, Giáo dục, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ.

Chỉ trong vòng 06 tháng, toàn tỉnh đã tổ chức xây dựng, ra mắt và triển khai mô hình tại 1.255/1.517 trường học, đạt 82/73%.

Công an tỉnh chủ động nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hóa các chuyên đề về pháp luật, kỹ năng sống thành bộ “Cẩm nang cầm tay” xây dựng Bộ hỏi đáp pháp luật, kỹ năng sống với 1.000 câu để gửi, trao tặng các trường học phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thường xuyên trong nội bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành sớm việc chỉ đạo xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại 1.517/1.517 (đạt 100%) trường học; thành lập các Câu lạc bộ “Học sinh với pháp luật”, Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” tại 90/90 trường THPT, 21/21 trung tâm GDTX - GDNN, 286/389 trường THCS.

Tìm hiểu pháp luật qua Hội thi “Rung chuông vàng” tại trường THCS Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên)

Công tác tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và phương thức truyền tải, như: Tổ chức 105 hội thi tìm hiểu kiến thức và xử lý các tình huống liên quan về pháp luật, kỹ năng sống theo hình thức “Rung chuông vàng”, “Đường lên đỉnh Olympia”; 70 cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động về chủ đề chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống trong các trường học; 125 chương trình sân khấu hóa, đóng vai tình huống “Học sinh với pháp luật”, “Học sinh trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy”, “Học sinh tham gia tình huống truy tìm tội phạm”, “Học sinh trước bạo lực học đường”… Tổ chức chương trình trải nghiệm “Bé với an toàn giao thông”, "Kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy" cho các bé tại 350/522 trường mầm non.

Tổ chức phiên tòa giả định xử lý vụ án phạm tội vi phạm quy định về an toàn giao thông tại Trường THPT Thái Lão (Hưng nguyên)

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo tổ chức 285 phiên toà xét xử lưu động tại các trường học và 75 chương trình “Phiên tòa giả định” xét xử các vụ án do học sinh, thanh thiếu niên trực tiếp phạm tội về xâm hại tình dục trẻ em, ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm về pháo nổ... Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức đồng loạt “Phiên tòa giả định” cấp huyện xét xử vụ án phạm tội về ma túy; vụ án phạm tội vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự nhằm xây dựng vững chắc “hành lang an toàn” xung quanh khu vực trường học, bảo đảm an ninh, an toàn học đường; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật cho 100% cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các hộ gia đình, hộ kinh doanh khu vực trường học. Qua đó, tình hình vi phạm an toàn giao thông của học sinh đã giảm rõ rệt và ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh, học sinh được nâng cao hơn. Đặc biệt, năm 2024 tai nan giao thông trong lứa tuổi học sinh xảy ra 18 vụ, giảm 06 vụ - 25% so với cùng kỳ năm 2023; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, ma tuý và tình trạng bạo lực học đường được kéo giảm rõ rệt, thực chất.

Phát triển mô hình sâu rộng, hiệu quả, thực chất hơn nữa

Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đánh giá sự sáng tạo, lan tỏa và hiệu quả của Mô hình ở tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thống nhất từ ý chí đến hành động, quyết tâm triển khai mô hình bài bản, khoa học, đã xây dựng, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đem lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa.

Đại biểu tham quan Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh

Để mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất hơn nữa, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng văn hóa học đường trong các trường học.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp thực hiện mô hình trong năm học 2024 - 2025, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nội dung phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh và quần chúng Nhân dân tích cực, tự giác tham gia. Trước mắt chỉ đạo tổ chức ra mắt mô hình tại 100% trường học trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Tỉnh mong muốn và đề nghị Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, nhất là Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Thanh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GD&ĐT tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt

Ban Tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”. Ban Tổ chức cũng đã trao tặng những món quà ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn