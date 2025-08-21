Sau lọc ảo, nhiều trường tiết lộ điểm chuẩn biến động bất ngờ, có ngành lên đến 29 điểm

TS Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, giải thích cho học sinh về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Trong khi một số trường điểm chuẩn dự kiến tăng bất ngờ ở nhiều ngành thì cũng có trường cho biết điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm nhẹ.

Trường đại học Công nghiệp TP.HCM: Điểm chuẩn nhiều ngành tăng mạnh

Theo TS Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, sau bảy lần lọc ảo nhóm phía Nam và bốn lần lọc ảo toàn quốc tính đến chiều 19-8, điểm chuẩn của trường năm 2025 có nhiều biến động bất ngờ, với khoảng 50% số ngành có điểm chuẩn tăng so với năm ngoái.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể. Ngành marketing dự kiến tăng 1,5 điểm, các ngành thuộc nhóm công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, điện - điện tử, tự động hóa dự kiến tăng đến 2 điểm. Ngành dược học tăng nhẹ 0,5 điểm.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành chương trình đại trà của trường năm nay dao động từ 24 đến 25 điểm, có ngành lên đến 26 điểm.

Phương thức xét học bạ THPT ghi nhận mức điểm rất cao, từ 27 đến 29 điểm.

Ở phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn dự kiến các ngành cũng tăng rõ rệt. Ngành có điểm cao nhất dự kiến 975 điểm, nhiều ngành khác đạt trên 800 điểm.

Riêng các ngành khó tuyển như môi trường và chương trình tăng cường tiếng Anh, điểm chuẩn đánh giá năng lực được dự báo ở mức sàn (600 điểm).

"Kết thúc lọc ảo toàn quốc lần 4, điểm cơ bản cũng đã hội tụ. Theo quy định, hai lần lọc ảo còn lại, các trường chỉ được điều chỉnh tối đa 10%. Với mức điểm hiện tại, thật sự bất ngờ. Tối mai 20-8, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi kết vòng lọc ảo toàn quốc cuối cùng", TS Nhân cho biết.

Trường đại học Tài chính - Marketing: Điểm chuẩn giảm nhẹ ở nhiều ngành

Trái với xu hướng tăng, TS Lê Trung Đạo, phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing, cho biết qua các vòng lọc ảo nhóm và toàn quốc, điểm chuẩn năm nay của trường nhìn chung có xu hướng giảm so với năm 2024.

Cụ thể, một số ngành vốn có điểm chuẩn cao những năm trước đã giảm nhẹ từ 0,3 đến 0,5 điểm. Hiện tại, các ngành như kinh doanh quốc tế và marketing có mức điểm chuẩn dự kiến trên 25 điểm, thấp hơn so với năm ngoái.

Đáng chú ý, ngành kinh tế dự kiến có điểm chuẩn cao nhất trường, đạt 26 điểm, tăng nhẹ so với mức 25 điểm của năm 2024. Trong khi đó, ngành kế toán có mức điểm chuẩn thấp nhất, dự kiến khoảng 23,5 điểm, giảm tới 1,5 điểm so với năm trước.

Trường đại học Công Thương TP.HCM: Các ngành hot ổn định, kỹ thuật nhích nhẹ

Theo ThS Phạm Thái Sơn - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường đại học Công Thương TP.HCM, điểm chuẩn các ngành hot của trường như logistics, marketing và kinh doanh quốc tế năm nay dự kiến sẽ giữ nguyên so với năm trước, dao động trong khoảng 23,5 - 24,5 điểm.

Trong khi đó, các ngành kỹ thuật vốn có mức điểm chuẩn thấp hơn trong mùa tuyển sinh năm trước như điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, khoa học dữ liệu và an toàn thông tin, năm nay được dự báo sẽ tăng nhẹ lên khoảng 21 - 22 điểm do xu hướng gia tăng nhu cầu nhân lực và mức độ quan tâm của thí sinh.

Các ngành còn lại như công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin… được nhận định sẽ có điểm chuẩn tương đương năm ngoái, không biến động nhiều.

