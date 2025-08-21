Nghệ An khen thưởng gần 260 triệu đồng cho nam sinh đạt 2 Huy chương Vàng Vật lý

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định khen thưởng cho các học sinh có thành tích đạt giải Olympic Khu vực và quốc tế năm 2025. Cụ thể, tỉnh này sẽ trao bằng khen và trích 1,638 tỷ đồng để khen thưởng cho 6 học sinh và 7 giáo viên có công tác bồi dưỡng.

Trước đó, trong năm học 2024 - 2025, 6 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã dành được thành tích xuất sắc tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế ở các môn Vật lý, Hóa học, Toán học và Tiếng Nga. Trong đó có 4 huy chương Vàng và 3 huy chương bạc.

Theo quy định của tỉnh, với học sinh đạt huy chương vàng quốc tế, mức khen thưởng của mỗi em bằng 60 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 140 triệu đồng đồng. Ở mức khen thưởng này, năm nay có hai học sinh được trao tặng đó là em Nguyễn Thế Quân - Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và em Võ Trọng Khải - Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế.

Đối với học sinh đạt huy chương vàng khu vực, mức khen thưởng bằng 50 lần mức lương cơ sở, tương đương với 117 triệu đồng. Năm nay, mức khen thưởng này được trao cho em Nguyễn Thế Quân, Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và em Nguyễn Ngô Đức, Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế Mandeleev.

Với học sinh đạt huy chương bạc, mức khen thưởng bằng 40 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 93 triệu đồng. Năm nay, Nghệ An có em Phan Quang Triết, Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á; Trần Nguyên Khải, Huy Chương Bạc Olympic Vật lý Châu Âu; em Lưu Lê Thục Nhiên, Huy chương Bạc Olympic Tiếng Nga quốc tế.

Được biết, Nguyễn Thế Quân, học sinh lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, góp phần đưa đoàn Việt Nam vào top 10 quốc gia đạt thành tích cao nhất tại IPhO. Đặc biệt, Quân còn nằm trong nhóm thí sinh có điểm thực hành cao nhất thế giới với vị trí thứ 2. Chỉ trong một năm, nam sinh xứ Nghệ đã hoàn tất "cú đúp" huy chương Vàng danh giá tại cả Olympic Vật lý khu vực và quốc tế.

Như vậy, trong năm nay, với 2 Huy chương Vàng Vật lý tại Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh Nguyễn Thế Quân là nam sinh dành được mức khen thưởng cao nhất với 257 triệu đồng. Trước đó, với giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Quân cũng được khen thưởng thêm hơn 23 triệu đồng.

Cùng với học sinh, các giáo viên bồi dưỡng cũng có mức thưởng tương đương. Đó là các thầy giáo, cô giáo: Lê Xuân Bảo (môn Vật lý), Phan Văn Thái, Nguyễn Trọng Đạt (môn Toán học); Phan Thị Thiều Hoa, Lê Văn Tú (môn Hóa học); Lê Thị Thanh Thủy, Hồ Hải Ngọc (môn Tiếng Nga). Trong đó, giáo viên có mức khen thưởng cao nhất là hơn 400 triệu đồng.

