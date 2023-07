Phát hiện con đường cát giữa biển ngay miền Bắc Việt Nam, mỗi tháng chỉ xuất hiện vài lần khiến du khách trầm trồ

Việt Nam là điểm đến được nhiều du khách, đặc biệt là các du khách nước ngoài đánh giá là có nhiều cảnh quan thú vị và độc đáo. Có thể kể tới những đỉnh núi hoang sơ, hùng vĩ, thu hút những tín đồ thích chinh phục, khám phá, những bãi biển có làn nước trong xanh như mặt gương cùng bãi cát trắng mịn trải dài, hay những cánh đồng thẳng cánh cò bay...

Một cảnh quan được tạo nên thiên nhiên nữa cũng vô cùng thú vị nhưng nhiều du khách chưa biết tới. Đó chính là những con đường cát nằm giữa đại dương mênh mông. Không chỉ ở nước ngoài, những con đường đặc biệt này có ngay tại Việt Nam.

Con đường cát giữa biển nối liền 3 đảo nổi tiếng ở Điệp Sơn, Khánh Hòa (Ảnh ST)

Trước kia, ở nước ta chỉ nổi tiếng duy nhất với con đường xuyên biển, hay còn được gọi là "thủy đạo", nối liền 3 đảo là Hòn Bịp, Hòn Ó và Hòn Quạ thuộc Điệp Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một con đường được tạo nên từ doi cát, có chiều dài chỉ khoảng chưa đầy 1km. Nó sẽ xuất hiện rõ khi thủy triều xuống, nước rút bớt, và lại biến mất vào lòng đại dương khi thủy triều dâng cao.

Tuy nhiên giờ đây, đối với những du khách ở miền Bắc Việt Nam, không cần phải tới Điệp Sơn, Khánh Hòa, mới có thể được tận mắt nhìn thấy và trực tiếp trải nghiệm con đường cát giữa biển. Mà cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 3 giờ di chuyển, du khách có thể "bắt gặp" thứ tương tự.

Đó chính là con đường ở Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh. Đây cũng là địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở khu vực miền Bắc nước ta.

Con đường cát giữa biển ở đảo Thanh Lân, Cô Tô, Quảng Ninh (Ảnh ST)

Đường cát giữa biển Thanh Lân ở đâu?

Để đến được đường cát giữa biển này, đầu tiên du khách cần di chuyển tới đảo Thanh Lân trước. Đảo nằm ở phía Đông Bắc của huyện đảo Cô Tô, cách trung tâm Cô Tô khoảng 4km. Đảo Thanh Lân rộng khoảng 27km2, là một hòn đảo hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ khai thác du lịch.

Để tới đảo Thanh Lân, hiện nay chưa có một con đường đi thẳng trực tiếp nào. Thay vào đó, du khách sẽ phải trải qua một hành trình với tối thiểu 2 chặng. Chặng đầu tiên là đi xe khách tới Vân Đồn, Quảng Ninh. Tiếp đến là từ Vân Đồn, du khách đi taxi hoặc xe ôm để tới cảng Cái Rồng, đi tàu cao tốc sang đảo Thanh Lân.

Còn một phương án khác, phù hợp với những du khách có chuyến đi kết hợp, đó là đi tàu, thuyền đến Cô Tô trước. Từ trung tâm thị trấn Cô Tô, du khách sẽ đi thêm 2km để ra cảng để sang được đảo Thanh Lân.

Thuyền là phương tiện duy nhất để tới đảo Thanh Lân (Ảnh ST)

Cũng bởi đặc thù của hình thức di chuyển phụ thuộc nhiều vào tàu, thuyền, nên du khách cần đặc biệt lưu ý về thời gian khởi hành của các chuyến để không bị lỡ chuyến. Tùy vào tình hình thời tiết mà thời gian di chuyển của tàu, thuyền các ngày cũng khác nhau.

Khi đã tới được đảo Thanh Lân, du khách có thể bắt đầu hành trình đi "săn" con đường cát giữa biển nơi đây. Con đường nằm cách đảo khoảng 200m. Giữa làn nước biển xanh trong, nó nổi lên với hình thù được so sánh khi nhìn từ trên cao, như một con cá voi lưng gù khổng lồ. Chiều dài của con đường cát giữa biển Thanh Lân ngắn hơn so với đường ở Điệp Sơn, nó dài khoảng 300m và rộng khoảng 20m. Cát trên con đường vàng, mịn và thoải dần về 2 bên.

Tuy nhiên, không phải lúc nào con đường cát giữa biển cũng hiện diện ở đó. Theo chia sẻ của các hướng dẫn viên du lịch, mỗi tháng, nó sẽ chỉ xuất hiện khoang 4-8 lần, tùy theo mực nước, thay vì xuất hiện hàng ngày khi thủy triều xuống như con đường ở Điệp Sơn.

Các hướng dẫn viên cũng khuyên rằng, thời điểm thích hợp và dễ "săn" được con đường giữa biển này là khoảng sáng sớm hoặc vào buổi chiều, khi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Con đường nhìn từ trên cao như một con cá voi lưng gù khổng lồ (Ảnh ST)

Du khách thích thú với con đường cát giữa biển ở Thanh Lân (Video Trần Nam)

"Viên ngọc ẩn" Thanh Lân còn có gì?

Trong bản đồ du lịch miền Bắc nước ta, có lẽ cái tên Thanh Lân có phần "lép vế" hơn so với những cái tên khác như Cát Bà, Quan Lạn, Minh Châu hay Cô Tô. Tuy nhiên những du khách đã từng đến Thanh Lân đều nhận xét rằng, đây thực sự là một "viên ngọc ẩn" cần được khai phá.

Ở Thanh Lân không chỉ có biển với làn nước xanh trong, ấm trong cả mùa thu, mà còn có những bãi cát trắng mịn trải dài, hay những cánh rừng nguyên sinh rập rạp với hệ thực vật đa dạng. Tất cả những yếu tố trên tạo nên những nét đặc trưng nhất của một điểm đến du lịch đậm tính nhiệt đới.

Thomas Wiesendanger, một du khách đến từ Thụy Sĩ chia sẻ trên truyền hình khi được hỏi về chuyến đi tới Thann Lân của mình: "Tôi đặc biệt ấn tượng với cành đẹp thiên nhiên ở đây. Mọi thứ còn rất hoang sơ, trong lành, khí hậu thì mát mẻ, rất thích hợp cho du lịch mạo hiểm và khám phá thiên nhiên. Một địa điểm có nhiều tiềm năng du lịch như thế này nhưng vẫn gần như nằm 'ngủ yên', nó cần được 'đánh thức', quảng bá mạnh mẽ hơn để nhiều du khách hơn biết đến. Tôi sẽ còn trở lại đây".

Đảo Thanh Lân với vẻ đẹp hoang sơ (Ảnh ST)

Đặc biệt, ở Thanh Lân còn có dịch vụ lặn biển ngắm san hô, được nhiều du khách nước ngoài yêu thích. Đây cũng là địa điểm duy nhất cung cấp dịch vụ này ở miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động khác như chèo thuyền sup, câu cá hay đi mô tô nước...

Cách thủ đô Hà Nội không xa, hình thức di chuyển thuận tiện, dễ dàng, "viên ngọc ẩn" Thanh Lân xứng đáng trở thành điểm đến du lịch hấp d

Đảo Thanh Lân là nơi duy nhất cung cấp dịch vụ lặn ngắm san hô ở miền Bắc nước ta (Ảnh ST)

Chi phí trung bình cho chuyến đi đảo Thanh Lân: - Chi phí di chuyển: Xe khách Hà Nội - cảng Cái Rồng 150.000 - 200.000/người/chiều; tàu, cano ra đảo khoảng 150.000 đồng/người/chiều với tàu gỗ và khoảnh 300.000 đồng/người/chiều với tàu cao tốc. - Chi phí lưu trú: 250.000 - 300.000 đồng/người/đêm - Chi phí ăm uống: 700.000 - 1.000.000 đồng/người tùy vào lựa chọn - Chi phí tham gia các hoạt động dịch vụ như lặn biển, chèo thuyền, mô tô nước...: khoảng 1.000.000 đồng/người

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: Báo Tổ quốc