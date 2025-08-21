Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan mô tả máy bay không người lái đã thiêu rụi cánh đồng ngô ở làng Osiny thuộc tỉnh Lublin phía đông vào đêm 19/8, cách biên giới Ukraine hơn 100km và cách Belarus khoảng 90km.

Ông cũng cho biết vụ việc này có điểm tương đồng với các vụ máy bay không người lái bay vào Litva và Romania, các cơ quan chức năng của nước này đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ.

Máy bay không người lái của Nga rơi ở miền đông Ba Lan (Ảnh minh họa: Reuters).

Ba Lan đã trong tình trạng báo động cao về các vật thể lạ xâm nhập vào không phận của mình kể từ khi một tên lửa của Ukraine tấn công một ngôi làng ở miền Nam Ba Lan vào năm 2022, khiến hai người thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, Pawel Wronski trao đổi với truyền thông nhấn mạnh, theo một số chuyên gia đây là một phiên bản máy bay không người lái Shahed của Nga do Iran phát triển có liên quan đến sự cố mới nhất.

Trên trang cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski cho biết ông sẽ đưa ra phản đối về vụ vi phạm không phận của nước này và nêu bật Ba Lan sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ biên giới Ba Lan.

Hiện tại, Đại sứ quán Nga tại Ba Lan vẫn chưa lên tiếng đáp trả các cáo buộc này.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: vov.vn