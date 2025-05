Miền Bắc sắp mưa to, cảnh báo lốc sét và mưa đá

Miền Bắc đón mưa dông liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (16/5), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo ngày và đêm 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm); riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông trong ngày hôm nay, nhiều nơi mưa to. Ảnh minh họa.

Theo Tiền Phong, khoảng chiều tối 17/5 đến sáng 18/5, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Từ ngày 19/5 mưa giảm.

Từ khoảng ngày 20/5, miền Bắc chuyển nắng nóng cục bộ, sau đó khoảng ngày 23-24/5, khu vực này lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2025

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Việt Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo về khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 6-8, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm trong tuần đầu tháng 5. Từ tháng 6 đến tháng 8, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%. Dự báo thời tiết từ nay đến tháng 8, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông: 5,2 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,0 cơn). Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý từ tháng 6-8, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ tháng 6, nắng nóng suy giảm tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ còn duy trì đến khoảng tháng 8, từ tháng 9 nắng nóng suy giảm dần, cường độ nắng nóng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

