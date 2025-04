Miền Bắc sắp đón không khí lạnh "lạ thường" kèm mưa to trước kỳ nghỉ lễ

Nhận định nắng nóng và không khí lạnh cường độ nhẹ trong tháng 4

Theo dự báo thời tiết hôm nay (17/4), miền Bắc có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-35 độ, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng 35-37 độ. Ngày mai (18/4), nắng nóng tăng 1-2 độ ở miền Bắc, miền Trung. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/4.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo ngày mai (18/4), nhiệt độ miền Bắc tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Từ 19/4, miền Bắc nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Miền Bắc, miền Trung hôm nay có nắng nóng 33-35 độ, riêng vùng núi phía Tây Nghệ An - Quảng Ngãi có nắng nóng 35-37 độ.

Dự báo trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, trời có mưa rào và dông, nền nhiệt giảm nhẹ sau những ngày nắng nóng. Ảnh minh họa.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo từ mai, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng 35-37 độ. Từ 19/4, có nắng nóng gay gắt 36-39 độ.

Bình Định đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa dông vào khoảng các ngày 24-28/4.

Đáng chú ý từ khoảng ngày 23 đến 28/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nền nhiệt giảm nhẹ. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ thu hẹp lại, chỉ còn diễn ra cục bộ.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối.

Đồng thời, nắng nóng diện rộng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nhận định thời tiết từ 29/4 đến 4/5 trên cả nước. Theo đó, thời kỳ này, miền Bắc ít mưa, nhiệt độ tăng trở lại, khoảng ngày 3 – 4/5 có thể xuất hiện nắng nóng.

Miền Trung từ 29/4-4/5, nắng nóng tiếp diễn nhưng không gay gắt như giai đoạn giữa tháng 4. Trong khi tại Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, qua kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết mùa hè năm 2025

Theo dự báo, nhiều khả năng nắng nóng sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trong tháng 7-8 và giảm dần trong tháng 9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao tiếp tục duy trì từ tháng 4 đến tháng 6/2025. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Trước mắt, trong tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc - Trung Trung Bộ, cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cũng từ tháng này, nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), với số ngày nắng nóng (trên 35 độ) ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Ở phía Bắc, không khí lạnh sẽ giảm dần và từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6 tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Riêng tháng 5/2025, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ cao hơn 0,5-1 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Cần lưu ý, tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài trong 5 ngày (30/4-4/5), thời tiết Bắc Bộ ít mưa, nhiệt độ tăng trở lại, khoảng ngày 3-4/5 có thể xuất hiện nắng nóng. Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn nhưng không gay gắt như giai đoạn giữa tháng 4. Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ 34-37 độ.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn