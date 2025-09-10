Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, hồ thuỷ điện Thác Bà mở 2 cửa xả lũ

Từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của tàn dư bão số 7, trọng tâm mưa là khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ, khu vực đồng bằng có mưa rải rác theo đợt. Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay tiếp tục có mưa dông rải rác. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng.

Lượng mưa tính 19h ngày 8/9 đến 3h ngày 9/9 có nơi trên 80mm như trạm Thạch An (Cao Bằng) 97.4mm, trạm Hạ Long (Quảng Ninh) 87mm, trạm Tân Minh (Lạng Sơn) 83.5mm.

Dự báo từ sáng 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Miền Bắc dự báo sẽ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi lên đến 300mm.



Ngoài ra, chiều và tối nay, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Thanh Hoá đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác, diện hẹp, ít khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Cũng trong chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt hồ để điều tiết mặt nước do nước lũ dâng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồi 9h00 ngày 9/9, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,42m, mực nước hạ lưu 23,33m, lưu lượng về hồ 280m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 272,85m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt (số 1 và số 3) vào hồi 20h00 ngày 9/9 để khẩn trương đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình 57,0m; sau đó điều chỉnh độ mở để duy trì mực nước thượng lưu không vượt quá cao trình 57,0m.

Bộ cũng yêu cầu các tỉnh, TP: Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Tác giả: TL

Nguồn tin: cand.com.vn