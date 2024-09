Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang mới hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân (SN 1986, cư trú thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.