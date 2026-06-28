Messi lập kỷ lục hiếm có, Argentina toàn thắng bảng J

Do đã sớm giành vé vào vòng 32 đội, HLV Lionel Scaloni thực hiện tới 9 thay đổi trong đội hình xuất phát của Argentina ở trận gặp Jordan tại Dallas Stadium (Mỹ) hôm 28/6 (giờ Hà Nội).

Đáng chú ý, thủ quân Messi ngồi dự bị, trong khi thủ môn Emiliano Martinez và tiền đạo Lautaro Martinez là 2 cái tên hiếm hoi được giữ lại.

Dù xoay tua mạnh mẽ, nhà đương kim vô địch vẫn sớm tạo khác biệt. Tiền vệ Giovani Lo Celso mở tỉ số bằng cú đá phạt đẹp mắt ở phút 19, trước khi tiền đạo Lautaro Martinez nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền phút 31.

Jordan với những nỗ lực không biết mệt mỏi đã rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 55 nhờ pha lập công của tiền vệ Musa Al-Taamari.

Tuy nhiên, hy vọng tạo bất ngờ của tân binh châu Á nhanh chóng khép lại khi Messi được tung vào sân.

Messi thực hiện pha đá phạt, ấn định tỉ số 3-1 cho Argentina trước Jordan tại lượt cuối bảng J World Cup 2026.

Tiền đạo 39 tuổi thực hiện cú đá phạt hàng rào ở phút 80, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina. Bàn thắng ấy giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại World Cup, vượt qua chuỗi 6 trận của bộ đôi Just Fontaine và Jairzinho.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng cũng nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 19, tiếp tục nới rộng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải. Đây là pha lập công thứ 6 của thủ quân Argentina, giúp anh duy trì vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới tại World Cup 2026.

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại World Cup.

Argentina khép lại bảng J với 9 điểm tuyệt đối, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đội bóng của HLV Scaloni lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1, cho thấy chiều sâu đáng nể ngay cả khi nhiều trụ cột được nghỉ ngơi.

Jordan rời giải với 3 thất bại ở lần đầu dự World Cup, nhưng vẫn để lại dấu ấn nhất định. Bàn thắng của Al-Taamari giúp đại diện châu Á ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng trước Áo, Algeria và Argentina.

Ở vòng 32 đội, Argentina sẽ gặp Cape Verde lúc 5h ngày 4/7 (giờ Hà Nội), trên sân Miami Stadium (Mỹ). Nhà đương kim vô địch sẽ đối đầu đội tuyển lần đầu dự World Cup nhưng đã gây bất ngờ khi giành quyền đi tiếp từ bảng H.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn