Ronaldo ‘tịt ngòi’, Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026

Trên sân Miami Stadium (Mỹ) hôm 28/6 (giờ Hà Nội), Bồ Đào Nha bước vào lượt cuối bảng K với 4 điểm, kém Colombia 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội phải thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Roberto Martinez không thể tạo ra thế trận như mong muốn. Colombia kiểm soát nhịp độ, liên tục đẩy cao đội hình và khiến hàng thủ Bồ Đào Nha nhiều phen chao đảo.

Thủ môn Diogo Costa sớm trở thành điểm tựa của đội bóng châu Âu khi cản cú sút cận thành của tiền đạo Jhon Cordoba.

Bên kia chiến tuyến, thủ môn Camilo Vargas cũng kịp cứu Colombia trước pha dứt điểm nguy hiểm của tiền vệ Bruno Fernandes.

Sau giờ nghỉ, Colombia càng gia tăng sức ép buộc thủ thành Diogo Costa phải làm việc vất vả.

Cristiano Ronaldo cùng Bồ Đào Nha có trận hòa tẻ nhạt với Colombia.

Trong khi đó, thủ quân Ronaldo không thể tạo nên khác biệt cho Bồ Đào Nha. Chân sút 41 tuổi thử vận may bằng những pha đánh đầu, dứt điểm trong vòng cấm và cả cú đá móc, nhưng đều không thành công.

Trước trận này, Ronaldo vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup, sau cú đúp vào lưới Uzbekistan. Hai bàn thắng ấy giúp thủ quân Bồ Đào Nha chạm mốc 9 pha lập công ở các vòng chung kết World Cup, cân bằng thành tích của huyền thoại Eusebio.

Kịch tính đến ở phút bù giờ, khi hậu vệ Davinson Sanchez đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha từ quả phạt góc. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ Colombia việt vị chỉ trong gang tấc, giúp đội bóng của HLV Roberto Martinez thoát khỏi thất bại.

Trận hòa 0-0 giúp đại diện Nam Mỹ đứng đầu bảng K với 7 điểm, còn Bồ Đào Nha xếp nhì với 5 điểm, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Croatia ở vòng 32 đội trên sân Toronto Stadium (Canada) lúc 6h ngày 3/7 (giờ Hà Nội),

Trong khi đó, Colombia sẽ chạm trán Ghana ở vòng 32 đội trên sân Kansas City Stadium (Mỹ) lúc 8h30 ngày 4/7 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn