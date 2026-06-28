Chiến thắng lịch sử đưa CHDC Congo vào vòng 32 đội World Cup 2026

Trên sân Atlanta Stadium (Mỹ) hôm 28/6 (giờ Hà Nội), CHDC Congo bước vào lượt cuối với chỉ 1 điểm sau trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thất bại 0-1 trước Colombia tại bảng K World Cup 2026.

Thế khó, buộc đoàn quân của HLV Sebastien Desabre phải thắng Uzbekistan mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 32 đội.

Niềm vui của các cầu thủ CHDC Congo khi có chiến thắng đầu tiên tại World Cup.

Sức ép ấy càng lớn khi CHDC Congo thủng lưới từ phút 10. Tiền đạo Eldor Shomurodov bứt tốc qua hậu vệ Aaron Wan-Bissaka sau pha chạm bóng tinh tế của tiền vệ Abbosbek Fayzullaev, rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Lionel Mpasi từ góc hẹp.

Đây là lần đầu Uzbekistan dẫn trước trong một trận đấu tại World Cup. Đội bóng Trung Á, vốn đã thua Colombia và Bồ Đào Nha ở 2 lượt trận đầu, có thời điểm khiến giấc mơ đi tiếp của CHDC Congo đứng trước nguy cơ sụp đổ.

CHDC Congo tưởng như đã gỡ hòa chỉ 7 phút sau đó. Tiền vệ cánh Nathanael Mbuku kết thúc pha phối hợp bên hành lang trái bằng cú sút chân trái tung nóc lưới, nhưng VAR hủy bàn thắng vì chính Mbuku đã vung tay trúng mặt hậu vệ Sherzod Nasrullaev trong tình huống dẫn đến pha lập công.

Dù bị từ chối bàn thắng nhưng điều đó không làm đội bóng châu Phi nản lòng. Sau giờ nghỉ, CHDC Congo tăng tốc, đẩy Uzbekistan lùi sâu và liên tục tìm đường vào vòng cấm đối thủ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 66, khi tiền đạo Yoane Wissa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Hai phút sau, chân sút của Newcastle đánh lừa thủ môn Abduvohid Nematov trên chấm phạt đền, quân bình tỉ số 1-1 và thắp lại hy vọng cho CHDC Congo.

Đội bóng châu Phi chỉ mất thêm 10 phút để hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Tiền đạo Fiston Mayele, vừa vào sân thay Cedric Bakambu đầu hiệp 2, chạm bóng tinh tế đổi hướng cú dứt điểm của tiền đạo Meschack Elia, đưa bóng vượt qua thủ môn Nematov ở phút 78.

Uzbekistan buộc phải dâng cao trong tuyệt vọng, để lộ khoảng trống phía sau. Phút 90+1, Wissa nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-1 và khép lại màn trình diễn chói sáng bằng cú đúp.

Kết quả này đưa CHDC Congo cán đích thứ ba bảng K với 4 điểm, sau Colombia 7 điểm và Bồ Đào Nha 5 điểm.

Chiến thắng đưa đại diện châu Phi vào vòng 32 đội, gặp tuyển Anh tại World Cup 2026.

Đội bóng châu Phi giành một trong 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, còn Uzbekistan rời giải với 3 trận toàn thua ngay ở kỳ World Cup đầu tiên.

Đây là chiến thắng đầu tiên của CHDC Congo tại World Cup, đồng thời là lần đầu họ vượt qua vòng bảng, chấm dứt quãng chờ đợi 52 năm kể từ lần tham dự duy nhất năm 1974 dưới tên Zaire.

CHDC Congo sẽ ở lại Atlanta (Mỹ) để gặp tuyển Anh, đội nhất bảng L, ở vòng 32 đội lúc 23h ngày 1/7 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn