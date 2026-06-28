Croatia đánh bại Ghana, ghi tên mình vào vòng 32 đội

Trên sân Philadelphia Stadium (Mỹ) hôm 28/6 (giờ Hà Nội), Croatia bước vào lượt cuối vòng bảng với 3 điểm, kém Ghana một điểm. Trong khi Ghana có lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp, Croatia buộc phải thắng để tự cứu mình.

Đáng chú ý, tiền vệ Luka Modric ra sân lần thứ 201 cho đội tuyển Croatia. Ở tuổi 40, thủ quân kỳ cựu tiếp tục là điểm tựa trong trận đấu quyết định số phận của đội á quân World Cup 2018.

Croatia kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhưng phải chờ đến phút 31 mới phá vỡ được thế bế tắc. Tiền vệ Petar Sucic nhận bóng ở trung lộ rồi tung cú sút sệt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc khiến thủ môn Benjamin Asare không thể cản phá.

Luka Modric và các đồng đội ăn mừng vé đi tiếp khi Croatia thắng Ghana 2-1 để giành ngôi nhì bảng L World Cup 2026.

Bị dẫn bàn, Ghana vẫn kiên trì với lối đá chặt chẽ và chỉ thực sự tăng tốc sau giờ nghỉ. Phút 73, từ quả đá phạt đưa bóng về cột xa, hậu vệ Derrick Luckassen chạm bóng tung lưới Croatia.

Trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng VAR vào cuộc trong nhiều phút trước khi trọng tài chính công nhận bàn gỡ. Tỉ số 1-1 có thời điểm đưa Ghana vươn lên vị trí nhì bảng, còn Croatia rơi xuống thứ ba.

Tuy nhiên, Croatia không chấp nhận kết quả hòa. Phút 83, Modric thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để tiền vệ Nikola Vlasic bật cao đánh đầu tung lưới Ghana, tái lập lợi thế cho đội bóng châu Âu.

Bàn thắng của Vlasic không chỉ ấn định chiến thắng 2-1 mà còn giúp Croatia vượt Ghana, cán đích thứ hai bảng L với 6 điểm.

Tuyển Anh đứng đầu bảng với 7 điểm sau khi thắng Panama 2-0, còn Ghana xếp thứ ba với 4 điểm nhưng vẫn đủ điều kiện góp mặt trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Croatia sẽ gặp đội nhì bảng K ở vòng 32 đội lúc 6h ngày 3/7 (giờ Hà Nội), tại Toronto Stadium (Canada). Đối thủ cụ thể của Modric cùng các đồng đội chỉ được xác định sau khi bảng K, gồm Colombia, Bồ Đào Nha, CHDC Congo và Uzbekistan, khép lại.

Trong khi đó, Ghana dù thua trận vẫn có quyền tiếp tục giấc mơ World Cup. Đại diện châu Phi đã hoàn thành vòng bảng với 4 điểm, hiệu số 0 và sẽ gặp đội đầu bảng K.

Ghana (áo vàng) cũng vào vòng 32 đội với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt tại World Cup 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn