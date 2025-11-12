Messi để ngỏ khả năng dự World Cup 2026, không muốn trở thành 'gánh nặng' cho Argentina

Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Diario Sport của Tây Ban Nha, công bố ngày 11/11, siêu sao 38 tuổi nói anh “không muốn trở thành gánh nặng” cho Albiceleste trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải đấu tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. Messi cho rằng mọi quyết định còn phụ thuộc vào tình trạng thể chất và phong độ trên sân của anh trong thời gian tới.

Messi nhấn mạnh, World Cup luôn là giải đấu đặc biệt và việc khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự lớn. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận việc thi đấu tại Mỹ khiến lịch trình của mình khác biệt với phần lớn các cầu thủ châu Âu, những người sẽ có nền tảng thể lực tốt hơn khi bước vào mùa hè năm 2026.

Ngôi sao 8 lần giành Quả bóng vàng hiện đang kết thúc một mùa giải thành công cùng Inter Miami, nơi anh giúp đội lọt vào bán kết khu vực của Cúp MLS. Dù vậy, giai đoạn chuẩn bị ngắn giữa các mùa giải tại Mỹ khiến Messi lo ngại sẽ không có đủ số trận để đạt phong độ cao nhất trước thềm World Cup.

Messi gia nhập Inter Miami năm 2023 sau hai mùa chơi cho Paris Saint-Germain và đã gia hạn hợp đồng với đội bóng Mỹ đến năm 2028. Trong khi các đồng đội kỳ cựu như Sergio Busquets và Jordi Alba dự kiến giải nghệ sau mùa này, Messi khẳng định anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ra sân. Anh nói, khi nào cảm thấy không còn đủ thể lực hay mất đi niềm vui chơi bóng, đó sẽ là lúc anh dừng lại.

Cùng lúc, huấn luyện viên Lionel Scaloni khẳng định Argentina đã sẵn sàng cho giai đoạn hậu Messi. Nhà cầm quân này cho biết đội tuyển hiện có chiều sâu tốt hơn so với trước đây và có thể duy trì phong cách thi đấu dù có hay không có số 10 huyền thoại trên sân.

Messi hiện đã có 195 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 114 bàn thắng. Anh được kỳ vọng sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế sau khi góp mặt tại World Cup 2026, nơi Argentina hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch giành được tại Qatar năm 2022.

Trong thời gian tập trung cùng tuyển Argentina tại Alicante (Tây Ban Nha) để chuẩn bị cho trận giao hữu với Angola, Messi đã tranh thủ trở lại thăm sân Nou Camp đang trong quá trình nâng cấp. Anh bày tỏ mong muốn được cùng gia đình trở về Barcelona sinh sống trong tương lai gần, nơi anh đã gắn bó suốt 21 năm và ghi 672 bàn thắng sau 778 trận.

Tác giả: Hải Trần

