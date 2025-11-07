"Song sát" Ronaldo - Messi góp mặt trong đề cử FIFA The Best 2025

Cặp “song sát” Ronaldo và Messi tiếp tục khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục khi cùng góp mặt trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu FIFA The Best 2025 ở vị trí tiền đạo.

Bất chấp tuổi tác lần lượt đã chạm ngưỡng 40 và 38, cả Ronaldo lẫn Messi vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, duy trì sức hút đặc biệt giữa thời đại của những ngôi sao trẻ như Mbappé, Haaland, Vinícius hay Lamine Yamal.

Mùa giải 2024/2025, Ronaldo vẫn cho thấy anh chưa hề “già” trong màu áo Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 35 bàn, kiến tạo 4 lần và giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League. Nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp giúp CR7 tiếp tục chứng minh anh là “cỗ máy ghi bàn” không tuổi.

Bên kia chiến tuyến, Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ tại Inter Miami. Mùa giải 2024/2025, thủ quân người Argentina in dấu giày trong 59 bàn thắng (40 bàn, 19 kiến tạo), đưa đội bóng nước Mỹ đến danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Dù không còn chơi ở châu Âu, El Pulga vẫn duy trì phong cách thi đấu đậm chất nghệ sĩ, nơi mỗi pha xử lý đều mang lại cảm xúc cho khán giả.

Sự xuất hiện của cả Ronaldo và Messi trong đề cử The Best FIFA Men’s XI 2025 là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng vượt thời gian của hai ngôi sao từng định hình cả một thế hệ bóng đá.

