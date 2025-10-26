Ronaldo ghi bàn thắng thứ 950, một ngày sau khi Messi phá kỷ lục ghi bàn của anh

Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ 950 của anh - Ảnh: Reuters

Al Nassr đang quyết tâm giành ngôi vô địch, khi có khởi đầu vô cùng ấn tượng ở Saudi Pro League mùa này với 5 trận thắng tuyệt đối. Đêm qua, một lần nữa họ gây áp đảo trước đội chủ nhà Al Hazm và giành được trận thắng thứ 6 liên tiếp.

Cặp song sát người Bồ Đào Nha Ronaldo và Joao Felix lại tỏa sáng. Phút 25, Joao Felix đánh đầu ghi bàn thắng giúp Al Nassr vượt lên dẫn 1-0, sau đó Ronaldo tung cú sút lạnh lùng trong vòng cấm ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách ở phút 88.

Bàn thắng này giúp Ronaldo ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Điều thú vị khi thành tích mới nhất của Ronaldo đến một ngày sau khi Lionel Messi phá vỡ kỷ lục ghi bàn của anh.

Trước đó Messi đã ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Nashville tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của siêu sao này lên con số 891.

Ở tuổi 38 và 122 ngày, Messi đã vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt được 890 bàn thắng trong sự nghiệp, trong khi tiền đạo người Bồ Đào Nha đạt được cột mốc này ở tuổi 39 và 89 ngày. Hơn nữa, cầu thủ người Argentina cũng chơi ít trận hơn (1.131 trận) so với 1.220 trận của Ronaldo.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ