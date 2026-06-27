Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic facelift gần 9 tỷ đồng có gì mới?

Gói thiết kế Exclusive nhấn mạnh vào chi tiết ốp gỗ walnut màu nâu, vân tự nhiên open pore. Xe được trang bị hệ thống lọc không khí và bụi mịn Energizing air control. Hàng ghế trước hỗ trợ đệm tựa lưng và các chức năng masage. Hệ thống âm thanh vòm giữ nguyên cấu hình nhưng tối ưu lên 29 loa, đạt công suất tối đa 1610 W và tích hợp công nghệ âm thanh vòm kỹ thuật số.