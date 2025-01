Mẹ Xuân Mạnh tiết lộ chuyện bán trâu cho con mua giày đá bóng

Chị Nguyễn Phương Thúy - bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - cho biết hành trình từ khổ luyện để thành tài của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ xứ Nghệ, có động lực vươn lên cống hiến nhiều hơn cho gia đình, cộng đồng xã hội. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và dòng họ Phạm Xuân đã trao tổng cộng 70 triệu đồng cho tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh. Anh cũng chia sẻ lại 20 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh Nghệ An. Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tặng giấy khen cho cầu thủ Phạm Xuân Mạnh vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á.