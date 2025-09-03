Vì sao U23 Việt Nam bất khả xâm phạm ở sân Việt Trì?

U23 Việt Nam đang có kết quả thuận lợi - Ảnh: VFF

“Khi ĐT Việt Nam thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ), người hâm mộ đều đến sân đông đảo. Cờ đỏ sao vàng phủ khắp khán đài. Điều đó tạo động lực lớn để Việt Nam giành kết quả tốt. Hy vọng ở giải đấu này, chúng tôi cũng sẽ được tạo động lực từ hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Kể từ khi được đưa vào sử dụng ở hệ thống giải quốc tế, sân Việt Trì luôn đem lại may mắn với các ĐT Việt Nam. Riêng với U23 Việt Nam, đội khởi đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games 31 cũng từ các trận vòng bảng và bán kết ở sân Việt Trì, với thành tích 4 thắng và 1 hoà. Năm 2024, dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, U23 Việt Nam cũng vượt qua vòng loại sau 3 trận bất bại tại đây.

Riêng HLV Kim Sang Sik cũng có được danh hiệu vô địch AFF Cup 2024 nhờ các kết quả thuận lợi khi chơi trên sân nhà Việt Trì. Hiển nhiên, đây là cơ sở để ông kỳ vọng vào kết quả tốt khi U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 tại “mảnh đất thiêng”.

Một yếu tố quan trọng giúp U23 và các ĐT Việt Nam thuận lợi tại sân Việt Trì chính là sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên địa phương và tỉnh thành lân cận. Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Phú Thọ tiếp tục được hiện diện khi hàng ngàn người xếp hàng mua vé để theo dõi U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026.

CĐV ủng hộ U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

Cho đến hiện tại, khi BTC tiến hành mở bán vé trực tiếp cho cổ động viên, quầy hàng trước cổng chính Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì) vẫn tấp nập người hâm mộ đến mua vé. Niềm vui và háo hức hiện diện nơi các cổ động viên, khi những trận đấu của U23 Việt Nam đã hiện diện phía trước.

“Tất cả người dân Việt Nam đang sống trong những ngày tháng tự hào, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là động lực cho các cầu thủ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026”, HLV Kim Sang Sik nói. “Tháng trước, chúng tôi đã vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Điều đó tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin hướng ra mặt trận châu lục. Hiện tại, các cầu thủ đang có trạng thái rất tốt, không có chấn thương. Duy chỉ Văn Khang căng cơ một chút nhưng có thể ra sân trong trận đấu với Bangladesh.

Chúng tôi đã nghiên cứu video các đối thủ. Yemen là đối thủ khó lường nhất. Nhưng chúng tôi hướng tới từng trận đấu. Mỗi trận đều quan trọng như nhau và chúng tôi hướng tới chiến thắng từng trận một. Tôi tin các cầu thủ sẽ có quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng”.

