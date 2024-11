Mẹ lao vào sân tát trọng tài vì đội bóng của con thua trận

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người phụ nữ bất ngờ lao vào sân và tát trọng tài. Sau đó, cô ta còn tung ra một cú đấm nữa suýt trúng trọng tài. Chứng kiến sự việc, các trọng tài khác chạy đến để ổn định tình hình.

Một cậu bé tham gia trận đấu tiến đến gần người phụ nữ và người đàn ông mặc áo xanh đã kéo cả hai ra khỏi sân.

Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa CF Alhendín và RCD Espanyol Albolote ở Granada, Tây Ban Nha.

Theo Metro, người phụ nữ này là mẹ của một cầu thủ RCD Espanyol Albolote, đội đã thua 4-2 trong một trận đấu.

Người phụ nữ lao vào sân tát trọng tài.

Cơ quan bóng đá trẻ giám sát trò chơi này đã đưa ra tuyên bố rằng họ "lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực trên sân bóng đá, đặc biệt là những hành vi nhắm vào trọng tài và những cá nhân khác tham gia vào môn thể thao này".

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên sự việc này xảy ra. Trước đó, vào tháng 9, một cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra tại một trận đấu của giải dành cho lứa tuổi dưới 10 ở West Midlands khiến phụ huynh của cả hai đội phải tách ra.

Đoạn phim cho thấy cảnh những người lớn đấm đá nhau khiến cảnh sát buộc phải can thiệp và giải tán cuộc ẩu đả. Các bậc phụ huynh tham gia đã đối mặt với yêu cầu bị cấm tham gia vào các trận đấu.

Vào tháng 6, một giải đấu dành cho lứa tuổi dưới 13 ở Northamptonshire đã xảy ra xô xát khi một khán giả kéo trọng tài ra khỏi sân trước khi tấn công ông khiến cảnh sát địa phương một lần nữa phải can thiệp.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn