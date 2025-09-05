Mẹ bị ô tô cán tử vong khi đang ngồi chờ con trai đổ xăng

Your browser does not support the video tag.

Một phụ nữ 60 tuổi đã tử vong sau khi bị ô tô đâm tại trạm xăng ở Maruti Estate, Jagdishpura, Ấn Độ, vào sáng ngày 3/9, khi đang đợi con trai đổ xăng cho xe máy.

Nạn nhân, Munni Devi, đã cùng con trai Lalit đến trạm xăng Essar gần nhà ở Hanuman Nagar vào khoảng 10h sáng. Họ đang trên đường đến thăm người thân thì dừng lại để đổ xăng.

Theo lời kể của Rohit, một thành viên trong gia đình, Lalit đang xếp hàng đổ xăng cho xe máy thì mẹ anh ngồi trên mặt đất gần cây xăng. Một chiếc xe ô tô phía sau bất ngờ tăng tốc, tông vào Munni Devi và cán qua người bà bằng bánh trước.

Chiếc xe ô tô cán trúng người phụ nữ.

Tài xế đã dừng lại sau khi nghe thấy tiếng la hét của người dân xung quanh. Lalit vội vã đưa mẹ đến bệnh viện nhưng mẹ anh sau đó được tuyên bố đã tử vong.

Được biết, khi gia đình nạn nhân báo cảnh sát về vụ việc, tài xế xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phó Cảnh sát trưởng Lohamandi Mayank Tiwari xác nhận vụ việc đã được thụ lý sau khi nhận được đơn khiếu nại từ gia đình. "Một vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô đã xảy ra tại trạm xăng. Gia đình đã trình báo và chúng tôi đã thụ lý vụ việc", ông nói.

Cảnh sát hiện đang cố gắng truy tìm và bắt giữ tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn