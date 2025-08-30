Xe máy ngã xuống đường, nam sinh lớp 6 nghi bị ô tô cán tử vong

Sáng 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong trên Quốc lộ 1.

Trước đó, vào chiều 29-8, xe máy biển số 86B2-651.00 do L.H.K. (SN 2011, ngụ xã Bắc Bình) điều khiển chở theo sau em H.P.T. (SN 2014, học sinh lớp 6) trên Quốc lộ 1 đoạn km1637 qua thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Em T. Nghi bị cán tử vong trên Quốc lộ 1. Ảnh: DT

Theo người dân, xe máy này khi đến địa điểm trên thì nghi va chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều. Tai nạn làm xe máy do K. điều khiển ngã xuống đường.

Em T. ngồi sau bị té văng ra đường thì nghi bị một ô tô cán tử vong. Sau đó, ô tô này rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera xung quanh để truy xét các phương tiện liên quan.

