Chạy theo bà ngoại qua đường, cậu bé bị container cán tử vong: Khoảnh khắc ám ảnh

Xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày hôm qua (2/7), đoạn clip ghi lại vụ tai nạn thương tâm của bé trai khoảng 3-4 tuổi khiến số đông không khỏi xót xa và liên tục cảnh báo các gia đình cần phải hướng dẫn con em cẩn thận khi qua đường, tuyệt đối không để trẻ tự ý di chuyển ở những nơi có nhiều phương tiện qua lại.

Theo thông tin ban đầu thì vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40' sáng ngày 2/7 trên QL37 đoạn qua ngã tư Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh (mới). Từ camera an ninh có thể thấy thời điểm này, một người phụ nữ đang đi bộ qua đường thì phía sau một bé trai đã bất ngờ đuổi theo. Người phụ nữ không ngừng ra dấu hiệu, la hét nhưng cậu bé vẫn lao sang đường đúng lúc xe container mang BKS: 15H - 114.xx chạy tới.

Dù tài xế đã đánh lái, phanh gấp nhưng vẫn không thể xử lý, tông trúng cháu bé. Cú va chạm rất mạnh đã khiến cháu bé ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm container, tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây, người phụ nữ chứng kiến vô cùng hoảng loạn và đau đớn.

Được biết, nhà bé trai nằm ngay sát mặt đường. Trong lúc chạy theo bà ngoại băng qua đường thì bé bất ngờ gặp nạn, tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận điều tra, giải quyết theo quy định hiện hành.

