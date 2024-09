Mazda CX-5 mới giá từ 749 triệu đồng, có nhiều ưu thế hút khách

Được xếp vào phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hạng C cao cấp, Mazda CX-5 2024 hiện tại có 5 phiên bản tùy chọn tại thị trường Việt Nam. Đó là: CX-5 2.0L Deluxe với giá niêm yết 749 triệu đồng, CX-5 2.0L Luxury có giá niêm yết 789 triệu đồng, CX-5 2.0L Premium Active có giá niêm yết 829 triệu đồng, CX-5 2.0L Premium Sport có giá niêm yết 849 triệu đồng, và CX-5 2.0L Premium Exclusive có giá niêm yết 869 triệu đồng.

Với triết lý thiết kế “Kodo-Soul of Motion” (Linh hồn của chuyển động), Mazda CX-5 2024 có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và các đường nét khéo léo, tinh tế. Đúng thế, ở góc độ ngoại thất, CX-5 mới ứng dụng triệt để ngôn ngữ thiết kế Artful Design (thiết kế nghệ thuật). Đầu xe với cụm đèn pha LED tạo hình đôi mắt sống động, trong khi lưới tản nhiệt hình thang ngược, xếp tầng, hiệu ứng 3D và viền crôm sang trọng.

Là dòng SUV cỡ C với cấu hình 5 chỗ ngồi, Mazda CX-5 mới có kích thước thân nổi bật, với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.590 x 1.845 x 1.680 mm. Chiều dài tổng thể và chiều rộng xe đều tăng so với phiên bản trước đây. Độ sáng gầm xe lớn 200 mm cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm, giúp CX-5 nổi bật giữa phố đông đúc.

Thân xe dài, có những đường gân dập nổi tạo nét thể thao và càng mạnh mẽ hơn khi ăn khớp với phần ốp vòm hông xe nổi bật. Viền cửa sổ và các trụ bên sơn đen , ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa đồng màu với thân xe. Vành xe có kích thước lớn 19 inch, cùng các la zăng kiểu dáng mới, đem lại sự nổi bật cho Mazda CX-5.

Đuôi xe tròn trịa có điểm nhấn chính là cụm đèn hậu bóng LED, được thiết kế tinh giản nhưng hướng đến sự cân đối, với lô-gô Mazda đặt ở giữa và bộ đôi ống xả thiết kế hai bên dưới gầm xe. Ốp cản sau của CX-5 đời 2024 cũng được tinh chỉnh, tăng độ thể thao cho dòng SUV hạng C này.

Mazda CX-5 2024 được đánh giá là một trong những xe có nội thất đẹp nhất, có chất lượng vật liệu cao cấp. Điểm nổi bật trước tiên về nội thất của xe là buồng lái có thiết kế hiện đại, sang trọng.

Điển hình là vô lăng xe được bọc da chất lượng cao, tạo cảm giác êm ái khi cầm lái. Trên các chấu vô lăng còn được tích hợp các phím điều khiển đa chức năng và tính năng sưởi vô lăng. Màn hình HUD có thể hiển thị trên kính chắn gió, giúp lái xe dễ dàng quan sát các thông số mà không cần phân tâm tầm nhìn ra khỏi đường đang di chuyển. Ghế lái và ghế phụ xe được thiết kế êm ái, có tính năng chỉnh điện và tích hợp chức năng sưởi, làm mát.

Màn hình giải trí với giao diện Mazda Connect tích hợp ứng dụng Apple Carplay và Androi Auto, cùng hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 10 loa hiệu Bose cao cấp đem lại trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Trên xe được trang bị hệ thống điều họa tự động 2 vùng độc lập, duy trì nhiệt độ thoải mái cho các hàng ghế. Hàng ghế sau có cửa gió được tích hợp để tăng sự thoải mái cho khách ngồi phía sau. Các chi tiết nội thất của CX-5 được thiết kế tinh tế và cao cấp. Ở những phiên bản tầm cao, Mazda CX-5 có ghế ngồi được bọc da Nappa. Trong khi đó, khoang hành lý phía sau xe rộng 442 lít, và có thể tăng lên khi gập hàng ghế thứ 2, đem lại không gian chứa đồ thoải mái.

Điểm nổi bật không thể bỏ qua chính là hệ thống động cơ của Mazda CX-5 2024 loại Skyactive-G dung tích 2.0L hút khí tự nhiên, đi kèm với hộp số tự động CVT 6 cấp. Khối động cơ này cho phép CX-5 mới đạt công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Sức mạnh này của CX-5 rõ ràng là vượt trội so với không ít đối thủ SUV khác, và thể hiện sự tăng tốc vượt trội khi vận hành trên cao tốc.

Thuộc phân khúc hạng C, Mazda CX-5 2024 bản Luxury trở lên còn có gói trang bị tính năng an toàn chru động giúp người dùng yên tâm hơn. Trong khi các phiên bản khác cũng tràn ngập tính năng an toàn như: Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDWS); Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống phân bổ lực phanh (EBD); Hệ thống cân bằng điện tử (DSC); Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Cảm biến đỗ xe trước sau, kiểm soát lực kéo, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động & 6 túi khí.

Ngoài ra, xe còn có: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LAS); Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động (SBS); Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước & Sau (F&R SCBS); Cảnh báo mất tập trung (DAA); Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (MRCC); Hệ thống cảnh tránh va chạm sau (RCTA); Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM); và Camera lùi.

Nhìn chung, Mazda CX-5 hiện nay vẫn là dòng SUV hạng C hút rất nhiều người hâm mộ ở Viêt Nam. Đây là mẫu xe có nhiều ưu điểm về cả thiết kế, trang bị và vận hành. Trong khi đó, giá bán khởi điểm của xe được đánh giá là khá hợp lý.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn