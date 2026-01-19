Máy bay quay đầu hai lần trên không ở Úc, hết va phải chim lại nổ máy phát điện

Một chuyến bay nội địa của hãng hàng không Qantas tại Úc đã gặp sự cố hy hữu khi buộc phải quay đầu tới hai lần liên tiếp sau khi cất cánh, khiến hành khách bị chậm chuyến tổng cộng khoảng 6 giờ.

Hai lần quay đầu giữa không trung khiến chuyến bay rơi vào cảnh chậm trễ kéo dài. Ảnh: Daily Mail

Cụ thể, chuyến bay QantasLink Dash 8 số hiệu 2581, khởi hành từ TP Adelaide đến TP Port Lincoln, cất cánh ngay trước 8 giờ sáng 17-1 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, khi đang trên không, máy bay bất ngờ va phải chim, buộc tổ lái phải cho máy bay bay vòng trên vịnh Spencer trước khi quyết định trở lại sân bay Adelaide để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ với đài 7News, hành khách Barry Stribling cho biết thời gian ở trên không "kéo dài tưởng như vô tận". "Phi công thông báo máy bay va phải chim ở khu vực Port Lincoln. Do không có điều kiện sửa chữa tại chỗ nên họ buộc phải quay về Adelaide" – ông Stribling kể lại.

Chuyến bay của Qantas buộc phải quay đầu hai lần trong cùng hành trình. Ảnh: Daily Mail

Sau khi kiểm tra, máy bay được cho phép cất cánh trở lại, song lần bay thứ hai cũng không thể hoàn tất hành trình.

Khi mới bay được chưa đến nửa chặng đường, phi công tiếp tục phát thông báo qua hệ thống loa rằng một máy phát điện trên máy bay gặp sự cố, buộc máy bay quay đầu lần thứ hai.

Theo Daily Mail, phải đến 14 giờ cùng ngày, tức sau khoảng 6 giờ so với thời điểm khởi hành ban đầu, chuyến bay mới cất cánh lần thứ ba và đưa hành khách đến TP Port Lincoln.

Nhiều hành khách cho biết họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch cá nhân. Chị Imogen Evans, đang trên đường dự một đám cưới nơi chị đảm nhận vai trò MC, không giấu được sự thất vọng.

"Tôi hy vọng vẫn kịp phần việc của mình nhưng thật sự rất buồn vì có thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của những người bạn thân" – chị Evans nói.

Đại diện hãng hàng không Qantas đã gửi lời xin lỗi tới hành khách vì sự cố ngoài ý muốn, đồng thời khẳng định an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. "Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của hành khách trong suốt thời gian chờ đợi" – người phát ngôn Qantas cho biết.

Tác giả: Tường Như

Nguồn tin: Báo Người Lao Động